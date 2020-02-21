لميس سلامة: الفانلة البيضا بخطين حمر من حق جمهورها يحبها طول العمر

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن فريق الزمالك حقق انتصارًا قويًا على النادى الأهلى ببطولة السوبر المصري، والتى انتهت بضربات الجزء بنتيجة 4-3 .

وأضافت لميس سلامة خلال تقديمها برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن جمهور الزمالك ظل يغني طول أمس الخميس أغنية " الفانلة البيضة بخطين حمر.. من حق جمهورها يحبها طول العمر".

وأشارت لميس سلامة، إلى أن نادى الزمالك مدرسة الفن والهندسة ويحقق نتائج مميزة خلال الفترة الأخيرة، وأن جمهور الزمالك سعيد بما تحقق خلال الفترة الأخيرة وتحقيق بطولة السوبر الأفريقى والسوبر المصري.

وتابعت لميس سلامة:" الزمالك فاتح على الرابع واللى حد يجى فى وشه يكسبه.. فاز على الترجي و فاز على الأهلى ومستمر.. ياريت نمسك الخشب على النادى الزمالك".

ولفتت لميس سلامة، إلى أن الانتصار على النادى الأهلى بالنسبة لجمهور الزمالك " حاجة ليها طعم وشكل تانى".



