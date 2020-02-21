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رياضة

منتخب مصر يواجه السعودية بـ كأس العرب تحت 20 عاما.. اليوم

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:39 ص
منتخب مصر الشباب
منتخب مصر الشباب
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محمد السعيد
يواجه منتخب مصر نظيره السعودي، اليوم، الجمعة، في تمام الثانية إلا ربع ظهرا، ضمن منافسات الجولة الثانية، من بطولة كأس العرب، تحت 20 عاما، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

ويسعى منتخب مصر بقيادة ربيع ياسين لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لخطف بطاقة التأهل إلى الدور الثاني.

في المقابل يبحث منتخب السعودية هو الأخر، في استغلال عاملي الأرض والجمهور، بتحقيق الفوز في على الفراعنة، وضمان الصعود.

وكان منتخب مصر منتخب مصر فاز على نظيره الجزائري بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الماضية، بينما تفوق المنتخب السعودي على نظيره الفلسطيني برباعية نظيفة.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات البطولة ذاتها، السنغال مع السودان، الجزائري مع فلسطين، الإمارات مع ليبيا.
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