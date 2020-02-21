صحة شمال سيناء: استمرار إعفاء المرضى من رسوم الفحوصات الطبية بمستشفى العريش وبئر العبد



وأشار إلى إعفاء 225 مريضا بشكل جزئي و 100 مريضًا كليًا

حيث تم اعفاء 164 حالة من المترددين على العيادة الخارجية و 112 حالة علي الأقسام الداخلية، اعفاء 49 حالة بمستشفى بئر العبد

وأضاف أن مساعدة المرضى غير القادرين واجب انساني ،وان مكتب الخدمة الاجتماعية بمستشفى العريش العام بمستشفى بئر العبد يعمل علي مدار الساعة متمنيا صحة أفضل للجميع.

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وأشار إلى إعفاء 225 مريضا بشكل جزئي و 100 مريضًا كليًاحيث تم اعفاء 164 حالة من المترددين على العيادة الخارجية و 112 حالة علي الأقسام الداخلية، اعفاء 49 حالة بمستشفى بئر العبدوأضاف أن مساعدة المرضى غير القادرين واجب انساني ،وان مكتب الخدمة الاجتماعية بمستشفى العريش العام بمستشفى بئر العبد يعمل علي مدار الساعة متمنيا صحة أفضل للجميع.اقرأ أيضا

أكد الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، إنه تم إعفاء 325 مريضًا من الرسوم الخاصة بالفحوصات الطبية، للمرضى غير القادرين بمستشفى العريش العام وبئر العبد خلال شهر يناير 2020 الماضي .وقال إن إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية تقوم بمساعدة غير القادرين من المرضى بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية بعد عمل بحث اجتماعي شامل وزياراتهم منزليًا.من جانبه، قال إبراهيم عبد الله، مدير ادارة الخدمة الاجتماعية الطبية،.أن الأخصائيين الاجتماعيين يقومون بواجباتهم نحو المرضى غير القادرين لتسهيل الخدمة الطبية.