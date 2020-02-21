AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

بعد لقاء الوزراء الثلاثة.. مستقبل واعد وبرامج مميزة للسياحة بين مصر واليونان.. صور

الجمعة 21/فبراير/2020 - 12:28 م
صدى البلد
Advertisements
علاء المنياوي ومحمد الإسكندراني



في أولى جولاته الخارجية بعد توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار،  سافر د. خالد العناني الي دولة اليونان، للقاء وزيري السياحة والثقافة اليونانيين بناء علي الدعوة الموجه اليه من  الجانب اليوناني، خاصة في ظل تفعيل اتفاق التعاون الثلاثي الموقع عام ٢٠١٧ بين مصر واليونان وقبرص في مجال السياحة البحرية.

حضر اللقاء السفير إبراهيم خيرت سفير مصر في اليونان والسفير ماجد مصلح المشرف العام علي ادارة العلاقات الدولية في وزارة السياحة و الاثار.

و فور وصول العناني الي العاصمة اليونانية اثينا، التقي بوزير السياحة اليوناني هاريس ثيوشاريس،حيث تم مناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة البحرية لما تمثله المواني المصرية وآثارها من أهمية حضارية وثقافية .

وذلك  لتقديم وجبه سياحية ثقافية دسمة خاصة في ظل اهتمام السائح اليوناني بالسياحة الدينية خاصة في ظل وجود العديد من الكنائس والأديرة الأثرية القبطية في مصر و خاصة تلك الموجودة علي مسار العائلة المقدسة. 

كما بحث الوزيران دراسة كيفية التكامل في المجال السياحي لعمل برامج سياحية متميزة  للتصدير للعالم، وخاصة الدول البعيدة والحريصة علي زيارة مصر واليونان، لخلق منتج سياحي متكامل بين البلدين والتسويق له في جميع المحافل والأسواق السياحية العالمية وعلي مواقع التواصل الاجتماعي .

كما اتفقا الوزيران علي عقد لقاء ثنائي في مصر في اقرب وقت لاستكمال المباحثات،  بالاضافة الي عمل ورشة عمل مشتركة  في مصر للقاء الخبراء السياحيين اليونانيين بنظرائهم المصريين من متخصصين في الفنادق والشركات السياحية وغيرهم لتبادل الخبرات والاتفاق علي عمل برامج سياحية مشتركة والتسويق و الترويج لها في العالم.  

كما حرص الدكتور خالد العناني علي دعوة وزير السياحة اليوناني علي حضور الليلة المصرية التي ستنظمها الوزارة علي هامش انعقاد بورصة برلين السياحية في شهر مارس من العام الجاري.

وفي نهاية اللقاء تبادل الوزيران الهدايا التذكارية حيث أهداه د. العناني مستنسخ من مفتاح الحياة والتي تنتجه الوحدة الإنتاجية بالمجلس الاعلي للاثار واهداه ثيوشاريس رمز السلام الخاص باليونان.
بعد لقاء الوزراء الثلاثة.. مستقبل واعد وبرامج مميزة للسياحة بين مصر واليونان.. صور
بعد لقاء الوزراء الثلاثة.. مستقبل واعد وبرامج مميزة للسياحة بين مصر واليونان.. صور
بعد لقاء الوزراء الثلاثة.. مستقبل واعد وبرامج مميزة للسياحة بين مصر واليونان.. صور
بعد لقاء الوزراء الثلاثة.. مستقبل واعد وبرامج مميزة للسياحة بين مصر واليونان.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السفيرة نبيلة مكرم: إحياء الجذور يجمع أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين واليونانيين والقبارصة

مسافرون للسياحة: نتوقع ارتفاع الإشغالات الفندقية خلال أعياد رأس السنة بنسبة 95%

نائب وزير خارجية اليونان: مصر أساس السلام والحماية بمنطقة البحر المتوسط

خط طيران وبرامج جديدة.. وزير السياحة والآثار ومحافظ جنوب سيناء يبحثان التعاون المشترك

ترشيحاتنا

ظهور حالات مصابة بـ أنفلونزا الطيور بسبب الأعلاف الصينية. .اعرف الحقيقة

العثور على جثة الصياد المصري المختفي في مياه الخليج بالكويت

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

نفاد تذاكر مسرحية عطل فني بـ جدة

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 21 -2-2020 .. فيديو

عاش هنا يوثق علاقة تجارة القطن بدخول عادل أدهم عالم السينما.. وأسرار تسبب أنور وجدي في منعه من التمثيل.. وكواليس هروب زوجته وتبرؤ نجله منه

AdvertisementS

وقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها.. حقيقة أم شائعة

أخبار الرياضة ليلا..انفعال متعب وغالي ..المطالبة بمعاقبة شيكابالا ..القمة في موعدها وإحالة أحداث السوبر للانضباط

السوبر المحلي ..عمرو الجنايني يكشف حواره مع وليد سليمان عقب تقبيل رأسه ..فيديو

أحمد مرتضى يعلق على مشاركة كهربا مع الأهلي أمام الزمالك في السوبر المصري

تصل لأعلى مستوياتها في 7 سنوات.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب

بعد تخفيضها 60 ألف جنيه .. أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر.. صور

تريند الفن.. باسم سمرة يتعدى على محمد رمضان في حفل زفاف.. أحمد فلوكس يقدم خدمة العمر لـ منى فاروق

ممكن تشيلني.. شيرين تفاجئ حسام حبيب على المسرح.. شاهد

فيسبوك سيدفع لك المال مقابل تسجيلاتك الصوتية.. اعرف أزاي

بالتصفيق الحار.. جماهير الأهلي تدعم فايلر واللاعبين في مطار القاهرة.. فيديو وصور

شاهد.. طفل يتمنى الموت بسبب التنمر ويطلب من والدته قتله

في ذكرى رحيلها.. تفاصيل وفاة سلوى حجازي بسبب صاروخ إسرائيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس لامعة.. منة فضالي تتألق في أحدث جلسة تصوير

بإطلالة ملفتة.. إيمى سالم تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

فرصة ذهبية.. مشروعات استثمارية مضمونة 100% فى توجو| تفاصيل