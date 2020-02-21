بعد لقاء الوزراء الثلاثة.. مستقبل واعد وبرامج مميزة للسياحة بين مصر واليونان.. صور













في أولى جولاته الخارجية بعد توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار، سافر د. خالد العناني الي دولة اليونان، للقاء وزيري السياحة والثقافة اليونانيين بناء علي الدعوة الموجه اليه من الجانب اليوناني، خاصة في ظل تفعيل اتفاق التعاون الثلاثي الموقع عام ٢٠١٧ بين مصر واليونان وقبرص في مجال السياحة البحرية.





حضر اللقاء السفير إبراهيم خيرت سفير مصر في اليونان والسفير ماجد مصلح المشرف العام علي ادارة العلاقات الدولية في وزارة السياحة و الاثار.





و فور وصول العناني الي العاصمة اليونانية اثينا، التقي بوزير السياحة اليوناني هاريس ثيوشاريس،حيث تم مناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة البحرية لما تمثله المواني المصرية وآثارها من أهمية حضارية وثقافية .





وذلك لتقديم وجبه سياحية ثقافية دسمة خاصة في ظل اهتمام السائح اليوناني بالسياحة الدينية خاصة في ظل وجود العديد من الكنائس والأديرة الأثرية القبطية في مصر و خاصة تلك الموجودة علي مسار العائلة المقدسة.





كما بحث الوزيران دراسة كيفية التكامل في المجال السياحي لعمل برامج سياحية متميزة للتصدير للعالم، وخاصة الدول البعيدة والحريصة علي زيارة مصر واليونان، لخلق منتج سياحي متكامل بين البلدين والتسويق له في جميع المحافل والأسواق السياحية العالمية وعلي مواقع التواصل الاجتماعي .





كما اتفقا الوزيران علي عقد لقاء ثنائي في مصر في اقرب وقت لاستكمال المباحثات، بالاضافة الي عمل ورشة عمل مشتركة في مصر للقاء الخبراء السياحيين اليونانيين بنظرائهم المصريين من متخصصين في الفنادق والشركات السياحية وغيرهم لتبادل الخبرات والاتفاق علي عمل برامج سياحية مشتركة والتسويق و الترويج لها في العالم.





كما حرص الدكتور خالد العناني علي دعوة وزير السياحة اليوناني علي حضور الليلة المصرية التي ستنظمها الوزارة علي هامش انعقاد بورصة برلين السياحية في شهر مارس من العام الجاري.



