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أخبار البلد

محافظ الوادى الجديد يبحث مع صناع الخير طرق تنمية القرى الأشد احتياجا

الجمعة 21/فبراير/2020 - 01:12 م
صدى البلد
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أمانى نوار

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وفدا من مؤسسة صناع الخير وذلك لبحث أوجه التعاون بين المحافظه والمؤسسة لدعم شرائح غير القادرين بقرى الوادي، بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة بينهم وكيل وزارة الصحة  ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالوادي .

وخلال اللقاء شدد اللواء محمد الزملوط على دعم المحافظة لجهود منظمات العمل الأهلى الجاده وعلى رأسها مؤسسة صناع الخير للتنمية لدعم الفئات الأكثر احتياجا معربا عن تقديره لما تبذله صناع الخير من جهود فى مجالات الصحة من خلال مبادراتها الإنسانية الرائدة، كذلك دورها البارز  فى مجالات التنمية وتطوير وإعمار القرى الأكثر احتياجًا.

ومن جهته أكد الدكتور محمد عبد الجليل مدير ادارة المشروعات بصناع الخير أن اللقاء ناقش خطوات صناع الخير القادمة داخل محافظة الوادى والتى من بينها تنظيم أولى قوافل مبادرة "نبض حياة" لعلاج مرضى القلب بالمجان بمدينة الخارجه وإكمال خدمات مبادرة "عنيك فى عنينا" لصالح أهالى قرية الخرطوم والقرى المجاورة وذلك بإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة وتسليم النظارات الطبيه للحالات التى تم تشخيص احتياجهم لنظارات.

وأشار عبدالجليل  إلى أن اللقاء تطرق إلى بحث إطلاق مبادرات جديدة لتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجا بالمحافظة والعمل على تقديم أفضل الخدمات الأنسانية والمساعدات لأهالي محافظة الوادى الجديد.

يذكر أن مؤسسة صناع الخير للتنمية نظمت مؤخرا قافلة طبية ضمن مبادرتها عنيك فى عنينا للكشف على مسببات العمي بقرية الخرطوم بمركز الخارجه بالمحافظة بلغ عدد المستفيدين منها 790 مواطن، كما قامت المؤسسة بتنظيم حملة صناع الدفا لتوزيع البطاطين على الأسر الأكثر احتياجا بقرى مراكز الخارجه والداخلة وبلاط.

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