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فن

مسرحية عطل فني كاملة العدد في جدة.. صور

الجمعة 21/فبراير/2020 - 01:07 م
مسرحية عطل فنى
مسرحية عطل فنى
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محمد صبحي
شهد العمل المسرحي الكوميدي "عطل فني" حضورا جماهيريا ضخما تخطى الطاقة الاستيعابية لمسرح دار الحكمة بمدينة جدة وذلك خلال عرض اليوم الأول مساء أمس الخميس مع إعلان إدارة المكان عن نفاذ تذاكر حفلات يومي الجمعة والسبت القادمين.

يأتي عرض "عطل فني" بجدة عقب النجاح الكبير الذي حققته عروضه في فعاليات موسم الرياض يواصل وسيطر أبطال العمل أكرم حسني وشيكو وهشام ماجد علي موجات الضحك والكوميديا التي تفجرت داخل مسرح "دار الحكمة" وسط عاصفة من التصفيق الحار. 

تدور أحداث "عطل فني" حول ثلاث شباب كل منهم لديه مشكلة تؤرق حياته يقابلون أحد المخترعين الذي يعدهم بتحقيق أمانيهم من خلال اختراعه الغريب، و بسبب عطل فني يجدون أنفسهم في ثلاث عوالم خيالية لم يتوقعوها وتحدث العديد من المفارقات الكوميدية. 

تقام عروض "عطل فني" برعاية الهيئة العامة للترفيه وتنظيم ""بنش مارك" محمد زكي وزكي حسنين والعمل المسرحي بطولة أكرم حسني، هشام ماجد، شيكو، أيتن عامر، نشوى مصطفى،إسماعيل فرغلي ، محمد أوتاكا، وتأليف أمير طعيمة، وإخراج أوتاكا بمشاركة المنتج كرمة عبدالوهاب والمنتج العام محمد سعد وإنتاج AT Media .
مسرحية عطل فني كاملة العدد في جدة.. صور
مسرحية عطل فني كاملة العدد في جدة.. صور
مسرحية عطل فني كاملة العدد في جدة.. صور
مسرحية عطل فني كاملة العدد في جدة.. صور
مسرحية عطل فني كاملة العدد في جدة.. صور
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