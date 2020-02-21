المحافظة رفعت حالة الطوارئ.. رياح وأمطار تضرب الغربية

تعرضت شوارع قرى ومراكز محافظة الغربية اليوم الجمعة لهطول أمطار خفيفة ومتوسطة وهبوب رياح شديدة محملة بالأتربة وموجة صقيع باردة تزامنا مع هبوط ملحوظ فى درجات الحرارة مما دفع الأهالي والمواطنين إلى ارتداء الملابس الثقيلة خشية التعرض لنزلات البرد .

فى المقابل رفع ديوان محافظة الغربية حالة الطوارئ وانتشار الدوريات المرورية على الطرق السريعة لتنظيم الحركة المرورية وضمان انتظام الخدمات والمرافق لكافة المواطنين وعدم تأثرها على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات والسنطة وسمنود وبسيون.

كما أعطى الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية تعليماته إلى رؤساء مجالس المدن والأحياء بسرعة شفط مياه الأمطار المحتملة تجمعها في الشوارع، وذلك تيسيرا على حركة السيارات والمواطنين خلال الساعات القادمة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 21- 2 - 2020 بالقاهرة والمحافظات





وشدد محافظ الغربية فى منشور رسمي صادر عن ديوان العام على ضرورة تفعيل غرف العمليات والتأكد من سلامة شبكات الكهرباء والتليفونات وخطوط كابلات الضغط العالي وانتظام وصول خدمات المياه والصرف وصيانة الطرق تحسبا لموجة أحوال الطقس.

وجدير بالذكر أن هناك تنسيقا كاملا بين اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية ومسئولي القيادات التنفيذية على مستوى مجالس المدن والأحياء للتأكد من انتظام الحركة المرورية وسلامة وانتظام قطاعات الكهرباء والمياه والتليفونات.