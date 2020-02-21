جامعة عين شمس في أسبوع.. افتتاح 11 غرفة عمليات بالمستشفى التخصصي.. وسبب حصول طلاب حاسبات على 50 ألف جنيه من أكاديمية البحث العلمي

وحرصت جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتيني ومنظومة المستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وإدارة مستشفى عين شمس التخصصي برئاسة الدكتور علي الأنور مدير المستشفى التخصصي، على استمرار عمليات التطوير لكل ما يرتبط بمنظمة الصحة المصرية سواء في البنية التحتية أو الأجهزة وكذلك المباني الطبية والإدارية.

وجرى أمس افتتاح: جناح العمليات الكبرى بمستشفى عين شمس التخصصي وذلك بعد انتهاء عمليات التطوير والتجديد، ويضم جناح العمليات الكبرى (11) غرفة عمليات مجهزة بنظام الكبسولة، لتواكب بذلك أحدث النظم الطبية العالمية بأعلى معايير الجودة الصحية.





بلغت تكلفة التطويرات 75 مليون جنيه مصري تحملتها مؤسسة البنك الأهلي بالتعاون والشراكة مع جامعة عين شمس والمجموعة المصرية.





وتقوم جامعة عين شمس بتطويرات ومن خلال جناح العمليات الكبرى، لديها جميع الإمكانيات المؤهلة لإجراء عمليات زراعة الأعضاء، فضلًا عن عمليات القلب المفتوح والمخ والأعصاب وغيرها من الجراحات الدقيقة والمتقدمة، لتصبح بذلك مستشفيات جامعة عين شمس واحدة من كبريات المستشفيات الحكومية الجامعية القادرة على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري، وبما يسمح باستمرار تميز كفاءة منظومة الخدمة الصحية في مصر والتي تعد واحدة من أولويات رؤية مصر 2030.

ويسهم افتتاح جناح العمليات الكبرى بعد تطويره وتجديده في استمرار نجاح مستشفيات جامعة عين شمس في تحقيق أعلى معدلات القضاء على قوائم الانتظار، بجانب ما لدينا من 18 غرفة عمليات و150 سرير رعاية و1000 سرير للمرضى، و لا زيادة في رسوم الخدمة الطبية بعد التطويرات، ومستشفى عين شمس التخصصي هي واحدة من المستشفيات التخصصية الجامعية غير الهادفة للربح، وتقدم الخدمة الصحية للمريض متوسط الدخل بتكلفة عادلة؛ جنبًا إلى جنب مع مستشفى الدمرداش الجامعي التي تقدم خدماتها بالمجان.





وتعمل مستشفيات جامعة عين شمس وفق خطة شاملة طويلة الأجل، لضمان توفير أفضل مستويات الخدمة الصحية، حيث سبقت افتتاحات أمس مجموعة من الافتتاحات بمستشفى عين شمس التخصصي ومستشفى الدمرداش الجامعي.



