جامعة عين شمس في أسبوع.. افتتاح 11 غرفة عمليات بالمستشفى التخصصي.. وسبب حصول طلاب حاسبات على 50 ألف جنيه من أكاديمية البحث العلمي

_تنفيذًا لتوجهات الدولة.. افتتاح 11 غرفة عمليات بعين شمس التخصصي
_تعرف على سبب حصول طلاب حاسبات عين شمس على 50 ألف جنيه من أكاديمية البحث العلمي
_رئيس جامعة عين شمس ونائبه يفتتحان معرضا للفنون التشكيلية بالجامعة ضمن موسم دار الأوبرا الرسمي
_على هامش EDU GATE.. ندوة عن ريادة الأعمال بجامعة عين شمس
_رئيس جامعة عين شمس يشهد افتتاح تطويرات قسم الأنف والأذن بمستشفى الدمرداش
افتتح اليوم وزير المالية محمد معيط ورئيس جامعة عين شمس جناح العمليات الكبرى (11) غرفة عمليات مجهزة بنظام الكبسولة ، لتواكب بذلك أحدث النظم الطبية العالمية بأعلى معايير الجودة الصحية .
وحرصت جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتيني ومنظومة المستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وإدارة مستشفى عين شمس التخصصي برئاسة الدكتور علي الأنور مدير المستشفى التخصصي، على استمرار عمليات التطوير لكل ما يرتبط بمنظمة الصحة المصرية سواء في البنية التحتية أو الأجهزة وكذلك المباني الطبية والإدارية.
وجرى أمس افتتاح: جناح العمليات الكبرى بمستشفى عين شمس التخصصي وذلك بعد انتهاء عمليات التطوير والتجديد، ويضم جناح العمليات الكبرى (11) غرفة عمليات مجهزة بنظام الكبسولة، لتواكب بذلك أحدث النظم الطبية العالمية بأعلى معايير الجودة الصحية.
بلغت تكلفة التطويرات 75 مليون جنيه مصري تحملتها مؤسسة البنك الأهلي بالتعاون والشراكة مع جامعة عين شمس والمجموعة المصرية.
وتقوم جامعة عين شمس بتطويرات ومن خلال جناح العمليات الكبرى، لديها جميع الإمكانيات المؤهلة لإجراء عمليات زراعة الأعضاء، فضلًا عن عمليات القلب المفتوح والمخ والأعصاب وغيرها من الجراحات الدقيقة والمتقدمة، لتصبح بذلك مستشفيات جامعة عين شمس واحدة من كبريات المستشفيات الحكومية الجامعية القادرة على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري، وبما يسمح باستمرار تميز كفاءة منظومة الخدمة الصحية في مصر والتي تعد واحدة من أولويات رؤية مصر 2030.
ويسهم افتتاح جناح العمليات الكبرى بعد تطويره وتجديده في استمرار نجاح مستشفيات جامعة عين شمس في تحقيق أعلى معدلات القضاء على قوائم الانتظار، بجانب ما لدينا من 18 غرفة عمليات و150 سرير رعاية و1000 سرير للمرضى، ولا زيادة في رسوم الخدمة الطبية بعد التطويرات، ومستشفى عين شمس التخصصي هي واحدة من المستشفيات التخصصية الجامعية غير الهادفة للربح، وتقدم الخدمة الصحية للمريض متوسط الدخل بتكلفة عادلة؛ جنبًا إلى جنب مع مستشفى الدمرداش الجامعي التي تقدم خدماتها بالمجان.
وتعمل مستشفيات جامعة عين شمس وفق خطة شاملة طويلة الأجل، لضمان توفير أفضل مستويات الخدمة الصحية، حيث سبقت افتتاحات أمس مجموعة من الافتتاحات بمستشفى عين شمس التخصصي ومستشفى الدمرداش الجامعي.
وقال محمد خالد طالب بالفرقة الرابعة حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس خلال ندوة بموقع صدى البلد ان الجامعة لها دور فعال وأساسي من خلال تطوير المناهج في الفترة الماضية منوها من تلك التطوير الذي حدث للمناهج هو العامل الأساسي في تحقيق أهدافنا.
وأضاف خالد أنه حصل علي مبلغ 50 ألف جنيه هو وفريقه لتنفيذ مشروع تخرجهم وهو عبارة عن سيارة بدون سائق لفرد واحد داخل الجامعات والمستشفيات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن و تسير السيارة في أماكن محدودة مثل المستشفيات الجامعات الوحدات السكنية المغلقة مشيرا إلى أن السيارة تعمل بالكهرباء و يتم التعامل بين كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيارة بنظام تطبيق علي الموبايل بمجرد دخولهم الجامعة يمكنهم التعامل مع السيارة عن طريق التطبيق بواسطة تسجيل صوتي يتم إرساله الي السيارة عن طريق التطبيق ومن خلال ذلك يتم التواصل .
وتطرق الحديث مع محمد خالد حول تقديمه ومعرفة طريق التقديم إلى المنحة وهو عن طريق الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي وارسال جميع البيانات التي تخص المشروع بكل تفاصيله منوها أن أكاديمية البحث العلمي صرفت 21 مليون جنيه لأكثر من 200 مشروع وكان من نصيب جامعة عين شمس دعم 50 مشروعا لهم مقدم من الأكاديمية منوها عن دعمهم للباحثين والطلاب.
وافتتح أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب معرض للفنون التشكيلية بالمعرض الدائم بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة بعنوان "الفن والحياة" لكبار الفنانين التشكيليين بمصر بالتعاون مع دار الأوبرا وضمن موسمها الرسمي لأول مرة بالجامعات المصرية وذلك بحضور وإشراف أ.د. تامر راضى مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و د. هبة مراد مدير إدارة المعارض والمتاحف بدار الأوبرا المصرية ومنسق المعرض وبحضور أ.د سالى شلبى وكيلة كلية التربية النوعية والفنانة عبير فريد شوقي وأ. محمد الشرقاوى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ولفيف من الفنانين التشكيليين ومسئولي النشاط الفنى بالجامعة.
ويأتي هذا المعرض في إطار إتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين جامعة عين شمس ودار الأوبرا المصرية.
وخلال الافتتاح أشار أ.د. محمود المتيني أن هذا المعرض يعد الأول من نوعه بالجامعة لفنانين متخصصين حيث يضم أكثر من ٨٥ لوحة فنية شارك بها قرابة مائة فنان محترف، مؤكدا أنه لن يكون الأخير حيث تعتزم إدارة الجامعة تنظيم واستضافة عدد من المعارض في الفترة المقبلة.
كما أوضح أ.د. عبد الفتاح سعود أن هذا المعرض يأتي ضمن خطة قطاع التعليم والطلاب لتنمية ورفع المستوى الثقافى والفنى للطلاب زيادة وعيهم واستشعارهم بالجمال إدراكًا منا بأهمية الجمال والفن فى تهذيب سلوكيات الشباب وخاصة أن جامعة عين شمس كانت ولا تزال بيت الخبرة الذي تخرج فيه كبار فنانى مصر، مؤكدا دعمه لكافة مواهب الطلاب في جميع المجالات و تدريبهم بالشكل اللائق للمشاركة في كافة المحافل المحلية والدولية، مشيرًا إلى فكرة المعرض فى استضافة لوحات لفنانين محترفين تسهم فى رفع الذوق الفنى وتنمية مواهب الطلاب وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة مع دار الأوبرا المصرية وغير المسبوقة للجامعات المصرية ويستمر المعرض على مدار الأسبوع فى استقبال الطلاب ويختتم المعرض فعالياته بندوة تحمل العنوان ذاته "الفن والحياة" وذلك الخميس الموافق ٢٧ من فبراير الجارى فى تمام الواحدة ظهرا يشارك بها الكاتب حسين نوح والدكتور أحمد عبد الله استشاري الطب النفسي، ويدير الندوة علا شوشة ومجموعة من أبرز الفنانين التشكيليين منهم: نقيبة الفنانين التشكيليين د. صفية القباني.
شاركت جامعة عين شمس في المعرض السادس للتعليم العالي EDUGate ، أقيم على هامش المعرض ندوة عن أعمال وانشطة مركز الابتكار وريادة الأعمال iHub وبرامجه المختلفة.
وحاضر بالندوة، التي شهدت حضور واسع، د.وئام محمود - نائب مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة - حيث استعرضت أنشطة المركز المختلفة من ورش عملworkshops ومحاضرات متخصصة ، بالإضافة إلى فرص الدعم التي يوفرها المركز لمشاريع التخرج المختلفة والتى تجمع مختلف الأقسام من خلال برنامج iGP، إلى جانب بعض المسابقات الدولية التى تشارك فيها الجامعة بشكل دورى والمراكز التى حققتها فرق الجامعة فى مختلف المسابقات مثل فريق ASU Racing Team و فريق ASU Wind و SDC وغيرها من الفرق.
كما تحدثت عن فعاليات مسابقة الرالى الكهربائى EVER والذى يقام فى العاصمة الإدارية الجديدة بالشراكة مع إكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وتطرقت لوحدة ريادة الأعمال EU والتى تقدم محاضرات و ورش عمل متخصصة فى مجال ريادة الأعمال وتنظم مسابقات لأفضل أفكار للشركات الناشئة، فضلًا عن برامج ريادة الأعمال واحتضان الشركات الناشئة AIM .
كما أشارت إلى مركز التصميم Design House والذى يقوم بمراجعة و تصميم المنتجات Product Design للشركات المصرية المختلفة.
جدير بالذكر أن الجامعة تواصل مشاركتها لليوم الثالث و الأخير ضمن فاعليات المعرض ، حيث يقدم جناح جامعة عين شمس حزمة متميزة من البرامج الجديدة بنظام الساعات الدولية المعتمدة والبالغ عددها ٣٥ برنامجا، فضلًا عن برامج الدراسات العليا و كذلك برامج اللغات. والتي تتيح إمكانية الحصول على أكثر من شهادة أحدهما من جامعة عين شمس والأخرى شهادة دولية معتمدة من الجامعة الأجنبية المناظرة.
وافتتح الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، قسم الأنف والأذن الجديد الذي يقع بالدورين الثاني والثالث بمستشفى الدمرداش الجامعي، تمهيدًا لبناء مستشفى الطوارئ الجامعي الجديد كجزء من خطة تطوير المستشفى.
وبحسب بيان، الخميس، جرى تصميمه طبقًا لأعلى معايير الجودة العالمية ومكافحة العدوى.
ويضم القسم وحدة التخاطب والتوازن، بالإضافة لأماكن خاصة بالمرضى وأخرى للأطباء وقاعة اجتماعات ووحدات إدارية.