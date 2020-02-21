ممنوع دخول أعضاء البرلمان.. منع النواب من زيارة قرى بالدقهلية

انضم شباب قرية القباب الصغرى بدكرنس لقائمة القرى الرافضة لنواب بنى عبيد دكرنس، حيث بدأت قرية مبارك ( شماس ) بمنع أعضاء البرلمان من زيارتها، بعد إهمالهم تقديم الخدمات .



ورفع أبناء القرية لافتات تحت عنوان “ممنوع دخول النواب” لقرية ميت سويد بمركز بني عبيد حيث استنكر ابناءها الأداء من قبل أعضاء مجلس النواب عن الدائرة بعد تقاعسهم عن أداء دورهم.



كما قاموا بتعليق لافتات علي كل مداخل القرية مكتوب عليها ممنوع دخول النواب، وذلك لإختفائهم وقت الأزمات و ظهورهم في المناسبات فقط والإحتفالات والمؤتمرات .



وأشار المواطنون إلى انعدام الخدمات بشكل كبير عن القرية وفي الوقت ذاته لا توجد أي أهمية ولا تدخل من النواب أو أحد المسئولين مطالبين بتوصيل أصواتهم فقط للمسئولين لحل تلك الأزمات.