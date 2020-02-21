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محافظات

بحضور محافظي بورسعيد السابقين.. وزير الأوقاف والغضبان يفتتحان مسجد العلي القدير بالقابوطي الجديد

الجمعة 21/فبراير/2020 - 02:28 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء عادل يوسف الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، مسجد العلي القدير بمنطقة القابوطي الجديدة جنوب بورسعيد 

وُالقي  مختار جمعة، خطبة الجمعة، والتي تأتي بعنوان "السُنة النبوية المشرفة ومكانتها في التشريع"، طبقا للخطبة الموحدة التي عممتها الوزارة، الاثنين الماضي و التي وحدتها مديرية أوقاف المحافظة لتكون عنوان لخطبة الجمعة بجميع مساجد الباسلة 

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف واللواء مصطفي كامل  محافظ بورسعيد الاسبق واللواء احمد عبد الله محافظ بورسعيد الاسبق في زيارتهم للمحافظة لافتتاح مسجد العلي القدير بمنطقة القابوطي الجديد بجنوب  بورسعيد

ويعد مسجد العلي القدير احدي نماذج المشاركة المجتمعية الذي اقامة المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة كابسي للبويات

وشاركا اهالي المنطقة صلاة الجمعة وسط  لفيف  من الاجهزة الامنية والدينية والتنفيذية والشعبية

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن افتتاح مسجد العلي القدير بمنطقة القابوطي الجديدة، يأتي ضمن خطتها لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

وتنشر صدى البلد 5 معلومات عن مسجد العلي القدير قبل افتتاحه 

- يقام المسجد بالمشاركة المجتمعية لاحد رجال الاعمال في محافظة بورسعيد 

- ويعتبر المسجد اول مسجد كبير يقام بالقرب من طريق محور ٣٠ يونية الذي اختصر المسافة بين بورسعيد ومحافظات الجوار واهمها المسافة من الباسلة الي قاهرة المعز 

- يقام  المسجد بمنطقة خظائر القابوطي بجنوب بورسعيد

- استغرق العمل المسجد مدة عام منذ وضع حجر أساسه 

- صمم المسجد علي تراث معماري فريد فيتميز بنقوشه الإسلامية ومبانيه الفريدة 

بحضور محافظي بورسعيد السابقين.. وزير الأوقاف والغضبان يفتتحان مسجد العلي القدير بالقابوطي الجديد
بحضور محافظي بورسعيد السابقين.. وزير الأوقاف والغضبان يفتتحان مسجد العلي القدير بالقابوطي الجديد
بحضور محافظي بورسعيد السابقين.. وزير الأوقاف والغضبان يفتتحان مسجد العلي القدير بالقابوطي الجديد
بحضور محافظي بورسعيد السابقين.. وزير الأوقاف والغضبان يفتتحان مسجد العلي القدير بالقابوطي الجديد
بحضور محافظي بورسعيد السابقين.. وزير الأوقاف والغضبان يفتتحان مسجد العلي القدير بالقابوطي الجديد
بحضور محافظي بورسعيد السابقين.. وزير الأوقاف والغضبان يفتتحان مسجد العلي القدير بالقابوطي الجديد
بحضور محافظي بورسعيد السابقين.. وزير الأوقاف والغضبان يفتتحان مسجد العلي القدير بالقابوطي الجديد
بحضور محافظي بورسعيد السابقين.. وزير الأوقاف والغضبان يفتتحان مسجد العلي القدير بالقابوطي الجديد
بحضور محافظي بورسعيد السابقين.. وزير الأوقاف والغضبان يفتتحان مسجد العلي القدير بالقابوطي الجديد
بحضور محافظي بورسعيد السابقين.. وزير الأوقاف والغضبان يفتتحان مسجد العلي القدير بالقابوطي الجديد
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