AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

9 دول تحذر مواطنيها من السفر إلى اليابان

الجمعة 21/فبراير/2020 - 04:12 م
السفينة السياحية
السفينة السياحية "أميرة الألماس" في اليابان
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلن وزير الخارجية الياباني، موتيجي توسيميتسو، أن 9 دول حثت مواطنيها على عدم السفر إلى اليابان، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية، قال وزير الخارجية: "حتى الآن نعرف أن ميكرونيسيا وتونجا، وساموا، وإسرائيل، وكيريباتي، وجزر سليمان، وجمهورية كوريا، وتايلاند، وبوتان، دعت إلى فرض قيود على السفر إلى عدد من البلدان، بما في ذلك اليابان".

وسجلت اليابان حتى الآن 728 إصابة بفيروس كورونا، بينها 634 إصابة لدى المسافرين على متن السفينة السياحية "أميرة الألماس" وطاقمها.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، ظهور أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في إسرائيل تم تشخيصها لدى أحد ركاب السفينة اليابانية "دايمند برينسيس".

وقال موقع "i24NEWS" الإسرائيلي إن الـ 11 إسرائيليًا، الذين خضعوا إلى حجر صحي لمدة أسبوعين، على متن سفينة السياحة "دايموند برينسس" في اليابان، وصلوا إلى تل أبيب الجمعة، بعد التأكد من أنهم يتمتعون بصحة جيدة، ولكن حُجر عليهم بعد الاشتباه بأنهم مصابون بفيروس "كورونا" المستجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة 60 حالة جديدة بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية باليابان

رتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية باليابان إلى 218 حالة

سي إن إن: 46 أمريكيا ضمن المصابين بكورونا على السفينة المحتجزة في اليابان

أمريكا: إصابة 14 شخصا بفيروس كورونا في السفينة الموبوءة دايموند برنسيس

ثبوت إصابة 14 مواطنا أمريكيا ممن تم إجلاؤهم من اليابان بفيروس «كورونا»

عقب أمريكا.. إجلاء رعايا عدة دول من السفينة الموبوءة دايموند برنسيس

ترشيحاتنا

فى عيد استقلالها.. تعرف على عادات وتقاليد غامبيا.. صور

عروسا الجنة في الفيوم.. ماتا سويا بعد شهرين من الزواج

بملابس لامعة.. منة فضالي تتألق في أحدث جلسة تصوير

بعد تخفيضها 60 ألف جنيه .. أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر.. صور

هل يجوز قراءة سورة الكهف من الجوال .. وآخر موعد لقراءتها؟

طريقة تشغيل الوضع المظلم في واتس آب Whatsapp على هواتف iOS.. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سينوفا senova اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

الجاهز يسبب السرطان.. إليكي طريقة عمل اللانشون في البيت

فى عيد استقلالها.. تعرف على عادات وتقاليد غامبيا.. صور