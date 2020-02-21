9 دول تحذر مواطنيها من السفر إلى اليابان

أعلن وزير الخارجية الياباني، موتيجي توسيميتسو، أن 9 دول حثت مواطنيها على عدم السفر إلى اليابان، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية، قال وزير الخارجية: "حتى الآن نعرف أن ميكرونيسيا وتونجا، وساموا، وإسرائيل، وكيريباتي، وجزر سليمان، وجمهورية كوريا، وتايلاند، وبوتان، دعت إلى فرض قيود على السفر إلى عدد من البلدان، بما في ذلك اليابان".





وسجلت اليابان حتى الآن 728 إصابة بفيروس كورونا، بينها 634 إصابة لدى المسافرين على متن السفينة السياحية "أميرة الألماس" وطاقمها.



