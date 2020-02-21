حياة كريمة.. قافلة طبية تفحص 696 حالة بقرية داقوف في سمالوط

نظمت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية لقرية داقوف التابعة لمركز سمالوط ، وذلك ضمن جهود مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية للمواطنين في المناطق النائية .

أهالي سمالوط يشيعون جثمان النائب علي الكيال

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قال الدكتور أسامه بلبل، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الحملة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 696 حالة مترددة منها 130 حالة جراحة ، و 147 أطفال ، و 171 باطنه ، و 45 قلب ، و 67 انف وأذن ، و 64أسنان ، و 38 نساء و34 حالة تنظيم أسرة ، الى جانب انه تم إجراء تحاليل مختلفة لعدد 25 حالة ، وعمل34 حالات موجات صوتيه ، وعدد 5 رسم قلب و عمل 1اشعة سينية، وخلع أسنان لعدد 4 حالة بعيادة الأسنان وتم عمل ندوات تثقيف صحى وفحص عشوائى للضغط والسكر لعدد 88 حالة وتحويل للمستشفى 25 حالة لاستكمال العلاج .







أوضح وكيل الوزارة أنه تم استخدام 5 عيادات متنقلة بالإضافة إلى عيادات السجلات والصيدلية ومعمل الدم وتم استخدام غرف الوحدة لعيادات الأسنان والأطفال والقلب والثقافة والأشعة ومعامل الطفيليات والتذاكر .

وأشار أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية من خلال الكشف المجاني في جميع التخصصات والاستعانة بعيادات متنقلة ، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي .