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محافظات

ضمن اعتمادات الخطة الاستثمارية..محافظ أسيوط يعلن انتهاء رصف وصيانة طرق مركز البداري

الجمعة 21/فبراير/2020 - 02:37 م
صدى البلد
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إيهاب عمر

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أنه تم الانتهاء من رصف المدخل البديل لقرية النواورة بطول 1300 متر وصيانة صنفرة طريق نجوع المعادي بطول 1400 متر تمهيدًا لرصفه وذلك ضمن اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/ 2020 لتطوير القرى ورفع كفاءة الطرق لتحقيق معايير السلامة للمواطنين تجنبًا لوقوع الحوادث ولتسهيل الحركة على كافة المحاور المرورية.

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ووجه محافظ أسيوط كافة رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف الاهتمام بهذا القطاع الهام بالقيام بحملات رقابة دورية علي الطرق والكباري للتأكد من صلاحيتها وعدم التواني عن رصف وتمهيد أي طريق حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم مشيرًا إلي تقديم كافة سبل الدعم من قبل المحافظة لضمان وجود شبكة طرق آمنة تربط قري ومراكز المحافظة.

ونوه محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري إلى أنه جاري متابعة وتفقد أعمال الرصف بقرية النواورة من موقف النواورة الجديد حتي كوبري المشروع ورصف المدخل البديل للقرية وذلك ضمن مشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية لافتًا إلي وجود عدد من الطرق الجاري تسويتها تمهيدًا لرصفها

 

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