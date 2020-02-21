ضمن الموجة 15.. إزالة 23 تعديا على أراضي الدولة بمركز الغنايم بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وفقًا لخطة العمل بالمحافظة لتحقيق المستهدف من الموجة الخامسة عشر من موجات تنفيذ قرارات الإزالة والتي تشمل الأراضي التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين أو لم يستكملوا إجراءات التقنين والحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.





جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بإستكمال الجهود نحو استرداد أراضي الدولة والتصدي بكل حزم للمعتدين عليها والمضي قدما في منظومة التقنين.

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وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ حملة بمركز الغنايم أسفرت جهودها عن تنفيذ 23 قرار إزالة لحالات تعدي على مساحة 30 فدان زراعة و 160 متر مباني وتم تسليمها لجهات الولاية مؤكدا على استمرار تلك الحملات للقضاء على جميع أشكال التعدي على أملاك الدولة واستعادة حق الشعب مشيرًا إلى جدية الدولة في استرداد حقوقها وعدم السماح بأى حالات مماطلة أو بقاء أوضاع غير قانونية.

من جانبه أوضح جاد الله مشرف رئيس مركز ومدينة الغنايم إنه تم شن حملة مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة لحالات تعدي على أراضي الدولة بالتنسيق مع مسئولي حماية الأراضي وأملاك الدولة في وجود قوة أمنية من مركز شرطة الغنايم أسفرت عن تنفيذ 23 قرار إزالة منها 18 قرار لحالات تعدي على مساحة 29 فدان و3 قرارات لتعديات على مساحة 160 متر مربع وعدد 2 قرار بمساحة فدان و2 قيراط مؤكدًا على إستمرار الحملات لإزالة كافة التعديات واسترداد أراضي الدولة وتسليمها لجهات الولاية.