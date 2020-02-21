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أخبار البلد

الفلاحين: تكلفة التخلص من المبيدات المغشوشة والمهربة تصل إلى ملايين الجنيهات

الجمعة 21/فبراير/2020 - 02:27 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أشاد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين ، بدور وزارة الزراعة في التخلص من المبيدات الزراعية الغير الآمنة ، معلقا :"كل المبيدات سامة لأنها مصنعة لقتل الحشرات والأمراض ، لكن الكميات التي تم التخلص منها هي المبيدات المغشوشة والمهربة". 

 وأضاف " أبو صدام " في تصريحات لـ صدي البلد ، أن تكلفة التخلص من المبيدات الزراعية مرتفعة وتصل إلي ملايين الجنيهات ، لافتا إلي أنه يتم التخلص منها في الجمارك أو محليا عندما يتم اكتشاف انها غير مطابقة للمواصفات. 

 وأشار "نقيب الفلاحين" إلي أن استخدام أي مبيدات زراعية بكميات كبيرة يؤدي إلى تسمم البعض أو الإصابة بالأمراض لذا لابد من توعية الجميع بالطريقة الصحيحة لاستخدام المبيدات ووقت جني المحصول لأن هناك أوقات لازمة يكون تأثير المبيد مستمر. 

 وأوضح أن أي مبيد زراعي غير مصرح به يشكل خطورة كبيرة ويؤدي إلي الوفاة عند استخدامه بكميات غير مناسبة ، منوها إلي أن بعض الفلاحين يتخلصون منه في المصارف وغيرها مما يضر أيضا الحيوان ، وذلك نظرا لارتفاع تكلفة التخلص منه.

 وكانت وزارة الزراعة أعلنت أنها تعمل خلال الفترة الحالية على التخلص من المبيدات الخطرة وعالية الضرر على صحة الإنسان، والتى بلغت نحو 1000 طن من المبيدات المهجورة والراكدة، الناتجة عن تراكمات لعشرات السنين، من الاستخدام العشوائى غير الرشيد.
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