عبد الشافي رئيسا لمركز السنطة والنجار لـ بسيون بـ الغربية

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته إلى اللواء شاكر يونس السكرتير العام بتكليف عبدالشافى كمال رئيس مركز ومدينة بسيون بالعمل رئيسا لمركز ومدينة السنطة، وتكليف ممدوح النجار نائب رئيس مركز ومدينة بسيون بالعمل رئيسا لمركز ومدينة بسيون.

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جاء هذا القرار على خلفية قرار محافظ الغربية باستبعاد جمال دويدار رئيس مركز ومدينة السنطة، وتجميد مهام عمله بالمنصب بالإداري بسبب ارتكاب وقائع إدارية مخالفة .

فى ذات السياق أعطى محافظ الغربية فى توجيهاته إلى الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والأحياء بسرعة شفط مياه الأمطار المحتملة تجمعها في الشوارع، وذلك تيسيرا على حركة السيارات والمواطنين.

وشدد محافظ الغربية فى منشور رسمي صادر عن ديوان العام على ضرورة تفعيل غرف العمليات والتأكد من سلامة شبكات الكهرباء والتليفونات وخطوط كابلات الضغط العالي وانتظام وصول خدمات المياه والصرف وصيانة الطرق تحسبا لموجة أحوال الطقس.