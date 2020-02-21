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أخبار العالم

مظاهرة حاشدة في غزة رفضا لـ خطة ترامب للسلام

الجمعة 21/فبراير/2020 - 02:38 م
مظاهرة حاشدة فى غزة
مظاهرة حاشدة فى غزة رفضًا لـ خطة ترامب
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سمر صالح

تظاهر الآلاف من الفلسطينيين بعد صلاة اليوم الجمعة في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة تنديدا بخطة ترامب للسلام .

 

وانطلقت المسيرة من المسجد العمري بدعوة من القوى الوطنية والاسلامية حيث رفع المشاركون أعلام فلسطين وأحرقوا أعلام أمريكا صورا للرئيس الأمريكي.

 

وقال خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي إن المسيرة اليوم للتعبير عن وحدة الموقف الوطني الفلسطيني رفضا قاطعا لمواءمة صفقة ترامب مؤكدا رفضه لبقاء الاحتلال على الأرض الفلسطينية وأن المعركة مفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي وحتى اليوم.

 

وأضاف: "نخرج اليوم لنعلن للملأ رفضنا واستمرار عملنا الوطني في وجه الصفقة وفي وجه المؤامرات الأمريكية والإسرائيلية".

 

وقال البطش "إن الاحتلال يسعى لتهويد المقدسات لتكون عبرية لكن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن مقدساته".

 

وأضاف: "فلسطين لا تقبل القسمة مع أحد وموازين القوة لا تبقى إلى الأبد لصالح الاحتلال وستتحول يوما ما لصالح الشعب الفلسطيني.

 

كما خرج الآلاف من أنصار حركة المقاومة حماس في مسيرة منفصلة جنوب مدينة غزة بذات الشعارات.

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