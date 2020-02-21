هآرتس: السنوار حصل على التسهيلات الجديدة لغزة بالضغط العنيف

اعتبرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن التسهيلات الجديدة التي قدمتها إسرائيل قبل يومين في قطاع غزة تعد إنجازًا كبيرًا بالنسبة لزعيم حماس يحيى السنوار.

وكتب المحلل العسكري بالصحيفة "عاموس هرئيل"، أن السنوار واصل استخدام الضغط العنيف حتى حصل على طلبه.

وبحسب هرئيل فإن قائمة التسهيلات التي هي في العادة لا تنشر بشكل رسمي في إسرائيل، خلافًا لما هو معتاد من نشر العقوبات الجديدة التي يتم فرضها، هي تسهيلات بعيدة المدى تمت المصادقة عليها للغزيين منذ أن سيطرت حماس على القطاع في يونيو 2007.

وأكد هرئيل أن "حماس تحصل الآن على ما لم تنجح في ابتزازه من إسرائيل خلال سنة ونصف من الاحتجاجات على الجدار".

ويعتقد المحلل في صحيفة هآرتس أن الاستخدام الذكي والمحدود "للعنف" مؤخرًا من قبل حماس وإطلاق البالونات التي علقت بها عبوات ناسفة، وإطلاق محدود للصواريخ والقذائف حقق لها هذا الإنجاز.

واستطرد بالقول "هذا لم يكن ليحدث لو أن إسرائيل لم تكن موجودة في حمى الانتخابات. حماس لاحظت الضائقة السياسية التي تمر فيها حكومة نتنياهو، واستمرت بالضغط وحصلت في هذا الأسبوع على التسهيلات، بالطبع يجب الأخذ في الحسبان بأن رئيس الحكومة يحضر مفاجأة عملياتية لحماس، مثلما ألمح في الأسبوع الماضي ولكن حسب ما حدث حتى الآن على الأرض، فإن حماس تحصل من إسرائيل على تسهيلات".

واختتم هرئيل مقاله "في سيناريو متفائل، قد تكفي التسهيلات لضمان الهدوء حتى موعد الانتخابات للكنيست في 2 مارس القادم، وبعد ذلك سيكون على الطرفين الانشغال بتسوية على المدى البعيد (..) الجيش الذي أيد التسهيلات خلال الأشهر الأخيرة يواصل إظهار درجة من التفاؤل بالنسبة للقطاع وقريبًا سنعرف إذا كان على حق".