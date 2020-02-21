شاهد.. الشرطة السعودية تلقي القبض على مجهول أطلق النار على دورية أمنية بالمدينة

تمكنت الجهات الامنية بالمملكة العربية السعودية من إلقاء القبض علي شخص مسلح قام باطلاق النار علي دورية أمنية في حي الدويمة بالمدينة المنورة حيث نتج إصابة إثنين من أفراد الدورية وتم نقل أحدهما إلى مستشفى الحرس الوطني.





وكان مجهولٌ ، اليوم الجمعة، قد أطلق النار على رجال أمن بالمدينة المنوّرة، حيث طوّقت الجهات الأمنية موقع الحادث.





وأكّدت مصادر أن الحادث وقع قبل صلاة الجمعة في أحد أحياء المدينة المنوّرة وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة سبق السعودية.





ويُشار إلى أن المملكة العربية السعودية كانت منذ قليل قد عبرت من خلال وزارة الخارجية السعودية عن تضامن المملكة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة جرّاء حادثي إطلاق النار اللذين وقعا في مدينة هاناو الألمانية، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى.





وفيما أكدت الوزارة رفضها واستنكارها الشديدين لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، معلنة وقوفها إلى جانب ألمانيا في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.