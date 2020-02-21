AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد.. الشرطة السعودية تلقي القبض على مجهول أطلق النار على دورية أمنية بالمدينة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 02:49 م
القبض علي مجهول اطلق
القبض علي مجهول اطلق النار في السعودية
Advertisements
محمود نوفل
تمكنت الجهات الامنية بالمملكة العربية السعودية من إلقاء القبض علي شخص مسلح قام باطلاق النار علي دورية أمنية في حي الدويمة بالمدينة المنورة حيث نتج إصابة إثنين من أفراد الدورية وتم نقل أحدهما إلى مستشفى الحرس الوطني.

وكان مجهولٌ ، اليوم الجمعة، قد أطلق النار على رجال أمن بالمدينة المنوّرة، حيث طوّقت الجهات الأمنية موقع الحادث.

وأكّدت مصادر أن الحادث وقع قبل صلاة الجمعة في أحد أحياء المدينة المنوّرة وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة سبق السعودية.

ويُشار إلى أن المملكة العربية السعودية كانت منذ قليل قد عبرت من خلال وزارة الخارجية السعودية عن تضامن المملكة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة جرّاء حادثي إطلاق النار اللذين وقعا في مدينة هاناو الألمانية، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى.

وفيما أكدت الوزارة رفضها واستنكارها الشديدين لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، معلنة وقوفها إلى جانب ألمانيا في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.
شاهد.. الشرطة السعودية تلقي القبض على مجهول أطلق النار على دورية أمنية بالمدينة
شاهد.. الشرطة السعودية تلقي القبض على مجهول أطلق النار على دورية أمنية بالمدينة
شاهد.. الشرطة السعودية تلقي القبض على مجهول أطلق النار على دورية أمنية بالمدينة
شاهد.. الشرطة السعودية تلقي القبض على مجهول أطلق النار على دورية أمنية بالمدينة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البحرين تدين الهجوم الإرهابي في ألمانيا

نرفض العنف والإرهاب.. السعودية: نقف مع ألمانيا للحفاظ على أمنها واستقرارها

بالمدينة المنورة.. إطلاق نار على رجال الأمن السعوديين

ترشيحاتنا

ملكة جمال بشارب ولحية.. قصة معايير الجمال الغريبة للإيرانيات في القرن الـ19

الساحرة السمراء.. ليبيريا تبهر العالم بجمالها

شاهد.. طفل يتمنى الموت بسبب التنمر ويطلب من والدته قتله

بعثة الأهلي في مطار أبوظبي قبل المغادرة للقاهرة

بإطلالة ملفتة.. إيمى سالم تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

بملابس لامعة.. منة فضالي تتألق في أحدث جلسة تصوير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد افتتاحه.. 9 معلومات جديدة عن مسجد العلي القدير في بورسعيد

بحضور محافظي بورسعيد السابقين.. وزير الأوقاف والغضبان يفتتحان مسجد العلي القدير بالقابوطي الجديد

الساحرة السمراء.. ليبيريا تبهر العالم بجمالها