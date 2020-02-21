صفحات التواصل وتنمية وعي الجماهير.. رسالة دكتوراه بجامعة المنصورة غدا

يناقش قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة المنصورة ظهر غدا السبت رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث العراقى حمزة حسن محمد الخيلانى بعنوان "صفحات التواصل الإجتماعى للقنوات الفضائية ودورها فى تنمية وعى الجماهير المتابعين للأحداث العربية الجارية .. دراسة ميدانية".





وتضم لجنة الإشراف الدكتور محمد معوض إبراهيم أستاذ الإذاعة والتلفزيون بكلية الدراسات العليا بجامعة عين شمس والدكتورة نهلة زيدان عبد المؤمن أستاذ العلاقات العامة المساعد بقسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة المنصورة.





فيما تتكون لجنة المناقشة والحكم من الدكتور محمد معوض إبراهيم أستاذ الإذاعة والتلفزيون بكلية الدراسات العليا بجامعة عين شمس "مشرفا ورئيسا" والدكتور سامى السعيد احمد النجار أستاذ الصحافة ورئيس قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة المنصورة "مناقشا وعضوا" والدكتورة داليا إبراهيم الدسوقى أستاذ الإذاعة والتلفزيون ووكيل معهد الجزيرة العالى للإعلام وعلوم الإتصال "مناقشا و عضوا" والدكتورة نهلة زيدان عبد المؤمن أستاذ العلاقات العامة المساعد بقسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة المنصورة "مشرفا وعضوا".





ومن جانبه أكد الباحث أن أهمية الدراسة تنبع من بعض النقاط من أهمها دراسة مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة اتصال تكنولوجية حديثة بين المجتمع وذلك لما تتميز به هذه المواقع من سمات ومميزات تجعل العديد من فئات المجتمع تقبل عليها وتكثر استخدامها لها والتعرف على مدىاهتمام مستخدمي صفحات التواصل الاجتماعي في معرفة الآراء المختلفة في الصفحات التابعة للقنوات الفضائية اتجاه الأحداث الجارية .



