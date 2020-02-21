رجاء الجداوي: لم أتعرض للظلم.. وهذا التكريم جاء في موعده

عبرت النجمة رجاء الجداوي، عن سعادتها بتكريمها خلال مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة .

وقالت رجاء لـ صدي البلد عن تأخر تكريمها خاصة أن مشوارها الفني ملئ بالأعمال الناجحة: «إطلاقا ، أعتقد من وجهة نظري أن هذا الوقت المناسب فانا سعيدة بهذا التكريم خلال مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة حيث أنه أمر يدعو للفخر لتكريمي من مهرجان ببلدي، وعندما تلقت خبر الجائزة شعرت بنجاح كبير وتتويج لما قدمته في مسيرتي الفنية الطويلة».

من ناحية أخرى تشارك الفنانة رجاء الجداوي كضيفة شرف في أحداث فيلم "حلم حياتي"، مع الفنان حسن الرداد وتأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن، والذى انتهى من تصويرة هذا الأسبوع، حيث تجسد رجاء شخصية دكتورة تدعى "نور".





فيلم "حلم حياتى" تدور قصته فى إطار رومانسى كوميدي، ويلعب دور البطولة الفنان حسن الرداد، بينما يشاركه فى دور البطولة النسائية الثنائى عائشة بن أحمد وأمينة خليل وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن .



