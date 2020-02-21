انطلاق منافسات كأس العالم للشيش بالقاهرة

تنطلق اليوم الجمعة، منافسات كأس العالم للشيش بإستاد القاهرة والتى تعد أحد الجولات المؤهلة على أولمبياد طوكيو 2020 بمشاركة عدد من اللاعبين المصنفين، ويتنافس فى هذه البطولة المؤهلة حوال 200 لاعب يمثلون 42 دولة من مختلف أنحاء العالم من بينهم أبطال مصر.





من جهته قال عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح: إنه من ضمن الدول المشاركة فى البطولة الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وإيطاليا وفرنسا وكوريا وروسيا وكندا والبرازيل والأرجنتين والصين التى وصلت للقاهرة بالفعل وأوكرانيا وإسبانيا وكرواتيا والبرتغال وسلوفاكيا وتايلاند والمجر وأستراليا والتشيك وقبرص واليونان والدنمارك وجورجيا وبولندا وبلجيكا والنمسا وهونج كونج وفنزويلا وغيرها من الدول.



