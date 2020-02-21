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أخبار البلد

أهم الأخبار.. الحكومة ترد على 10 شائعات.. العثور على جثة صياد مصري بمياه الخليج.. وانهيار الليرة التركية

الجمعة 21/فبراير/2020 - 04:03 م
صدى البلد
صدى البلد
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صدى البلد
نشر موقع صدى البلد الإخباري خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار والتقارير المهمة المتعلقة بمختلف اهتمامات القراء بشأن القضايا المحلية والإقليمية والدولية، وكان أبرزها ما يلي: - 

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده لن تسحب قواتها العسكرية التي توغلت في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. وأضاف أنه سيجري محادثة هاتفية اليوم حول إدلب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، العثور على جثة الصياد المصري أحمد الخواجة بعد غرقه في مياه الخليج العربي، إثر انقلاب قاربه منذ 10 أيام.

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انفوجرافا توضيحيا لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية لتوضيح حقيقة هذه الموضوعات .

قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عقب تتويج الفارس الأبيض بلقب كأس السوبر المصري التي أقيمت مساء الخميس على ستاد محمد بن زايد بالإمارات أن قمة الدوري ستؤجل نظرا لارتباطات الفريقين.

توفيت والدة الفنان جورج وسوف صباح اليوم "الجمعة"، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 82 عاما.
وحرص عدد من النجوم على تقديم واجب العزاء من خلال حساباتهم الرسمية على السوشيال ميديا، وقالت نانسي عجرم في تغريدة لها :"أحر التعازي للفنان جورج وسوف، الله يرحم والدتك وتكون نفسها بالسماء"

تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار، اليوم الجمعة، لتبلغ أدنى مستوياتها في تداولات اعتيادية منذ مايو الماضي، في الوقت الذي يستمر فيه الصراع في منطقة إدلب السورية في إثارة قلق المستثمرين.
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