انطلاق فعاليات القافلة الطبية لعلاج الشفة الأرنبية بجامعة أسوان.. صور

شهد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان اليوم الجمعة فعاليات أعمال القافلة الطبية التي تنظمها الجامعة بالتعاون مع جمعية إبتسامة ومديرية الصحة بأسوان، وذلك بحضور الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب، والدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد غلاب أن تنفيذ أعمال هذه القافلة يأتى فى إطار خدمة المجتمع وتقديم الخدمة الطبية للغير القادرين من مرضى وأطفال أسوان ومحافظات جنوب الصعيد و كافة الجهات والتى تستمر أعمالها على مدار اليوم وغدًا السبت.





وتقوم القافلة الطبية الجراحية التطوعية والعلاجية لعلاج الشفة الأرنبية وسقف الحلق والعيوب الخلقية بالجمجمة للأطفال بقسم التجميل بالمستشفى الجامعى بأسوان.





وقد ضمت القافلة العديد من التخصصات منها جراحة التجميل وجراحة الأطفال والتخدير و الرعاية المركزة و تقويم الأسنان والتخاطب و المعامل الطبية والرعاية الاجتماعية والتسجيل الطبي عن طريق أطباء مصريين متخصصين وإستشاريين كبار زائرين من الخارج من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا وباكستان والمغرب بالتعاون مع أطقم التمريض والهيئة المعاونة بالكامل للجمعية الدولية لعمليات إبتسامة تحت إشراف الدكتور محمد الشاذلي رئيس فرع الجمعية بجمهورية مصر العربية، وأستاذ جراحة التجميل بجامعة أسيوط.





وقام الدكتور أحمد غلاب ورئيس جمعية ابتسامة بالاستماع لشكاوي بعض المرضي بالمستشفي حيث تعمل القافلة علي توفير التدخل الجراحي بالمجان مع إجراء الفحوصات اللازمة.





ومن جانبه أوضح الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب بأن هذه القافلة إستهدفت إصلاح وإجراء عمليات جراحية إصلاحية للشفة الأرنبية وشق سقف الحلق و إصلاح العيوب الخلقية المصاحبة لهذه المشكلة من ضعف النطق و اختلاله بأحدث الطرق الجراحية و العلمية الطبية.





ومن المتوقع إجراء القافلة ما بين ١٢٥- ١٨٠ عملية جراحية للمرضي الشفة الارنبية وتوقيع الكشف على اكثر ٦٧٠حالة من قري ومناطق محافظة أسوان والمحافظات الاخري علي مدار اليومين مع لقاءات توعوية صحية بالمستشفي الجامعي بأسوان.





وفى نفس السياق أشار الدكتور أحمد قناوي موسى رئيس قسم التجميل بالمستشفي الجامعي بأسوان ومنسق عام القافلة انها تضم 92 زائر منهم 45 زائر اجنبي ما بين أطباء وتمريض ومنسقين وفنيين لخدمة القافلة الطبية التي انطلقت فاعليتها اليوم بقسم التجميل بالمستشفي الجامعي الذي إستطاع خلال الفترة الماضية أن يعمل علي إقامة وتنظيم هذه القافلة التطوعية بالتعاون مع الجهات الطبية المشاركة لتحسين وتقديم الخدمة الطبية للمرضى في جزء دقيق من تخصص جراحات التجميل والإصلاح و جراحات الوجه والفكين والتشوهيات الخلقية لدى الأطفال.











