مقترح برلماني يطالب بتطبيق نظام التكليف على طلبة كلية الزراعة

طالب النائب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بتطبيق نظام التكليف على خريجي كليات الزراعة حتى نضمن وجود متخصصين بشكل علمي في الجمعيات الزراعية، يقدموا الارشادات الصحيحة للمزارعين، بجانب مراجعة المبيدات المستخدمة.





وأرجع شعلان في تصريحات لـ"صدى البلد"، أزمة المبيدات المغشوشة وتلف 20% من محصول القمح، إلى تعاقد وزارة الزراعة مع العديد من الموسسات الخارجية التي تورد لمصر المبيدات دون مراجعة أو اختبار لهذه المنتجات، ما يؤثر بشكل سلبي علي المحاصيل.





وأوضح النائب، أن المبيد أحيانا يكون سببا في تلف المحصول بدلا من علاجه، كما ان بعض المبيدات غير فعالة، ما يدفع المزارع إلى استخدام أكثر من مبيد على نفس المحصول.



