بسمة تتحدث لـ صدى البلد عن تفاصيل دورها في "بعلم الوصول" وتحضيراتها للشخصية وتكشف عن أعمالها المقبلة

قدمت الفنانة بسمة، العديد من الأعمال الفنية المهمة على مدار مشوارها الفني، سواء الأعمال الدرامية أو السينمائية، كان من بينها فيلم "ليلة سقوط بغداد"، و"رسايل البحر"، ومسلسل "إختفاء"، كما عرض لها مؤخراٌ فيلم "ليلة رأس السنة"، بينما تنتظر عرض فيلمها الجديد "بعلم الوصول"... صدى البلد حاور بسمة، وإلى نص الحوار ،،،،،





في البداية .. حدثينا عن تفاصيل شخصيتك في فيلم بعلم الوصول؟





أجسد شخصية هالة، وهي سيدة تعاني من الاكتئاب، واول مرحلة من مراحل إكتئابها كانت مع وفاة والدها وهي في عمر الثامنة عشرة ، والمرحلة الثانية إكتئاب ما بعد الولادة، وهي حالة تنتاب الكثير من السيدات بسبب تغيرات كثيرة تحدث على المستوى العضوي والنفسي، وهنالك مراحل مختلفة من الاكتئاب، حي أن هنالك أشخاصا يكون لديهم ميول انتحارية، ومجرد اشخاص مكتئبين، والشخصية حالة من الاشخاص التي لديها ميول انتحارية لكن في الوقت ذاته لا نستطيع أن اقول انها تريد الموت لانها دائما ما تنبه زوجها قبل محاولتها الانتحار كي ينقذها .. فهي لا تريد ان تموت لكنها لديها ميول انتحارية.





كيف قمتِِ بالتحضير لمثل هذه الشخصية المعقدة؟





قمت بالمذاكرة كثيرا سواء على مستوى الورق أو المذاكرة التقليدية عن تاريخ الشخصية والحالة النفسية والاجتماعية والظروف الاقتصادية وما مرت به في حياتها ، كل هذة التفاصيل التي لم تقل في السيناريو بجانب مذاكرتي بمساعدة المخرج هشام، لقد قرأنا وشاهدنا العديد من المواد التي لها علاقة بـ لحظة الاقتراب من الموت ..لانه كان هنالك مشهد في بداية الفيلم نرى هالة تذهب في غيبوبة الموت، هذه لحظة مخصوصة جدا فكان لابد أن نقرأ كثيرا فيها ونستمع لأشخاص مروا بها كي يتحدثوا عن التجربة بالتفصيل.





كما أن هنالك حالات الهلع والاضطراب التي كان لابد وأن نقوم بمذاكرتهم، أنني كنت اعلم الامر بشكل نظري ولكني لا اعلم الشكل العملي لهذه الاضطرابات لذا سألت أطباء نفسيين، واشخاصا حولي اعلم انهم مروا بهذه التجربة.





هل شخصية هالة أثرت عليكِ بشكل شخصي؟





لم اتركها تأثر علي بالشكل المضر، فكان لدي حالة من الدفاع عن النفس، حيث انني لم اريد ان اغرق في الاكتئاب لذا ترجمت هذا الشعور بضحك، ومزاح كثير في اللوكيشن ومن الممكن أن يكون هذا هو اللوكيشن الاول لي في حياتي الذي بدأت ان أخذ راحتي به و اضحك بهذا الشكل، الشخصية كشفت لي اشياء عني، عن مشاكل من الممكن ان اكون مريت بها ولكني لم اكن واعية لها.





هل مرت بسمة بحالة إكتئاب من قبل؟





كلنا نمر بدرجات من الاكتئاب في مواقف كثيرة في حياتنا، ولكن قبل الفيلم لم يكن لدي شجاعة الذهاب لطبيب نفسي لأنني كنت انظر للموضوع بنوع من انواع القلق، فكرة الذهاب لطبيب نفسي من الممكن ان تفتح أبوابا في حياتي لا استطيع مواجهتها، لكن الفيلم شجعني ان اذهب لطبيب نفسي وشعرت انها خطوة ساعدتني على اتزان كثير في حياتي .





هل زيارتك للطبيب النفسي كانت بسبب أجواء الفيلم أم تراكمات شخصية؟





ذهبت بسبب حياتنا كبني ادمين، الفيلم أضاء بصيرتي، وجعلني أتاكد إنه من المهم بالنسبة لي ان أتحدث إذا واجهت أي مشكلة قبل ان تحدث تراكمات توصلني إلى انني اكون مثل هالة، أعترف انني عشت حياتها طوال فترة الفيلم لكنني حاولت الا آخذ منها الجانب الاكتئابي لأنني لابد أن أدافع عن روحي.





قضية الاكتئاب شائكة.. فكيف ناقشها الفيلم؟





الفن ليس دوره إعطاء الدروس للناس، يجب الا يكون الفن بهذا الشكل المباشر، دوره الحقيقي من وجهة نظري ان يطرح صورة، والمشاهد يرى إذا كان يريد ان يصبح شبيها لهذه الصورة ام شبيها لـ صورة أخرى، الفيلم قام بالدخول في اعماق هالة، وطرح حياتها والمتفرج عليه ان يحكم هل يريد ان يسلك حياتها ام لا، بجانب الحكم علي كممثلة هل إستطاعت توصيل هذة الحالة أم لا.





الفيلم مختلف عن أفلام السوق .. فكيف كانت أجواء التجربة؟





أنا دائمًا ادخل اللوكيشن بروح انبساط تشبه فتاه تحب حبيبها وسعيدة لمقابلته، لانني احب التمثيل بشكل عام لكن اجواء هذا الفيلم بالتحديد كانت مختلفة، لأنه تم انتاج الفيلم بطريقة الافلام المستقلة، بإنتاج محدود وبالتالي هذة الافلام لا تستطيع تكملة فريق العمل الكامل، ولكننا نعمل بـ اقل عدد ممكن من فريق العمل الذي بلغ عدد افراة ما يقرب من 50 شخصا، لذا قد أصبحنا مثل الاسرة الصغيرة ، كما أن الممتع في الامر إننا قمنا بالتصوير في اماكن حقيقية، في شوارع وبيوت ارض اللواء ، أماكن يسكن بها ناس حقيقية هذا يعطي دفئا أكثر من الديكور مهما بلغ اتقانه.

ماذا عن أعمالك القادمة؟





بعد عرض الفيلم متبق لي تصوير يوم واحد من فيلم ماكو، وعندها سأكون في إنتظار عرضه ومعرفة ردود الأفعال عليه.









أثناء فترة ابتعادك.. هل التحقتِ بورشة تمثيل؟





بالفعل اخدت ورشتي تمثيل في الفترة التي كنت مقله في الظهور بها، كما انني انوي أن التحق بالمزيد من الورش الفترة المقبلة أيضًا.