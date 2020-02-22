AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

جنوب السودان يسعى لرفع استكشاف وإنتاج النفط بعد اتفاق سلام

السبت 22/فبراير/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
Advertisements
رويترز

قالت وزارة البترول في جنوب السودان إن البلاد تأمل في أن يساهم اتفاق سلام، يستهدف بشكل قاطع إنهاء حرب أهلية مدمرة، في إطلاق احتياطيات البلاد وتعزيز إنتاجها الضعيف.

ويحصل جنوب السودان على جميع إيراداته تقريبا من النفط لكن إنتاجه الحالي البالغ نحو 180 ألف برميل يوميا ينخفض عن ذروة قدرها 250 ألف برميل يوميا قبل اندلاع الصراع في 2013 وفقا لبيانات الوزارة.

وقالت الوزارة في تقريرها السنوي ”تعطلت أعمال استكشاف وتطوير حقول النفط في جنوب السودان منذ أوائل 2014 بسبب الوضع الأمني في المناطق“.

وأضافت ”في ظل اتفاق السلام الحالي، فإن الحكومة ممثلة في وزارة البترول تعمل مع عدة مستثمرين لتسريع أنشطة الاستكشاف“.

وأعلن ريك مشار الزعيم السابق للمتمردين في جنوب السودان والرئيس سلفا كير يوم الخميس أنهما سيشكلان حكومة وحدة بحلول موعد نهائي يوم السبت.

وقد يطوي اتفاقهما صفحة حرب أهلية اندلعت بعد انفصال البلاد عن السودان بوقت وجيز وهو ما أودى بحياة 400 ألف شخص وفقا للتقديرات.

ويخطط جنوب السودان لعرض 14 منطقة نفطية على شركات الاستكشاف في جولة تراخيص في الربع الأول من 2020، مما يمثل تحولا من نهجه السابق بإجراء مفاوضات مباشرة مع المستكشفين.

وقالت الوزارة ”من المتوقع حدوث انخفاضات الإنتاج على مدى السنوات الخمس المقبلة في غياب المزيد من الإحلال للاحتياطيات أو إدخال تحسينات على الإنتاج“.

وزاد استثمار شركات استكشاف النفط والغاز الأجنبية، بما في ذلك أورانتو بتروليوم النيجيرية التي وقعت اتفاقا للاستكشاف وتقاسم الإنتاج مدته ست سنوات في 2017، بينما وقع جنوب السودان وجنوب أفريقيا اتفاقا للاستكشاف وتقاسم الإنتاج في مايو الماضي.

وتقول الوزارة إنها تعكف على إجراء تقييم شامل لاحتياطيات البلاد النفطية، لكن تقديرا أوليا يحدد إمكانية عند 940 مليون برميل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتفاق نهائي بين السعودية والكويت لاستئناف إنتاج النفط بالمنطقة المقسومة

اليمن يؤكد نجاحه في استئناف إنتاج وتصدير النفط من عدد من القطاعات خلال الثلاث سنوات الماضية

الغاز فى اسرائيل

روسيا ترفع إنتاج النفط والمكثفات إلى 11.28 مليون برميل يوميا في يناير

وزير البترول يتابع الموقف التنفيذى لمعدلات إنتاج الزيت الخام

وزير البترول: نستهدف زيادة إنتاج الزيت الخام وخفض التكلفة

ترشيحاتنا

الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك بتدريبات استشفائية ظهر اليوم

عاتبه على هدم منزله.. سائق لودر يدهس مواطنا ويهرب بمنشية الصدر.. صور

أمير كرارة يورط ظافر عابدين ويذيع سره على الهواء

شاهد.. سارة الطباخ بصحبة شيرى عادل ومصطفى الأغا

القبض على مسلح بالقرب من منزل الأمير تشارلز ملك بريطانيا المنتظر

أخبار الفن.. سعر حفلة حمو بيكا فى أمريكا.. وشقيقة كارمن سليمان تتألق فى خطولتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد براءة الجن.. التفاصيل الكاملة للحرائق الغامضة في قرية الشراقوة بـ كفر الشيخ.. صور

بأسعار خيالية للشباب.. رئيس «كيان» يكشف عن الموعد النهائي لطرح علامة «كوبرا» الرياضية

بجاكيت شفاف وبنطلون جلد.. زوجة مصطفى فهمي تلفت الأنظار