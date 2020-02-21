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حوادث

إصابة طالب بطلق ناري في حفل زفاف بإحدى قرى المنيا

الجمعة 21/فبراير/2020 - 05:46 م
صدى البلد
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ايمن رياض
أُصيب طالب بطلق ناري أثناء تواجده بحفل زفاف بقرية ريدة بمركز المنيا علي يد صديقه بطريق الخطأ.


تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام مدير المباحث الجنائية يفيد بوصول اشارة من مستشفى المنيا الجامعي بوصول طه. م. ط 18 سنه طالب ومقيم بقرية ريدة بمركز المنيا، ومصاب بطلق ناري خرطوش وأثار رش خرطوش بالوجه والجبهة.

وبتشكيل فريق من البحث الجنائي برئاسة الرائد عبد الرحمن شعبان رئيس مباحث المركز تبين انه أثناء تواجد المجني عليه بصحبة صديقه ح . ع. ع 19 سنه طالب لحضور حفل عرس احد أصدقائهم قام المتهم بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته ابتهاجًا بالعرس فأصاب المجني عليه تم ضبط المذكور.

وبمواجهته اعترف بالواقعة وإرشد عن مكان السلاح " فرد خرطوش" محلي الصنع، حرر عن ذلك المحضر اللازم برقم ١٩٥٦ إداري مركز المنيا، وتولت النيابة التحقيق 
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