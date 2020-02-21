نائب رئيس جامعة أسيوط فى زيارة ميدانية لمشروع القناطر الجديدة

تفقدت الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى زيارة ميدانية مشروع قناطر أسيوط الجديد، وذلك برفقة المهندسة سوزان كوتش استشاري تطوير البيئة والتنمية المجتمعية بمشروع قناطر أسيوط ورئيس فريق البيئة بمكتب Lahmeyer الإستشارى الالمانى وممثلة المكتب، والدكتور ثابت عبدالمنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية، والدكتور سعودي محمد حسن وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والباحث الرئيسي لمشروع المسح الاجتماعي، والمهندس اشرف سرحان مدير عام الأعمال البيئية بمشروع قناطر أسيوط.

ومن جهتها أوضحت الدكتورة مها غانم أن الزيارة تأتى تنفيذا لبروتوكول التعاون المشترك الذى وقعته الجامعة مع وزارة الموارد المائية والري والمنفذة لمشروع قناطر أسيوط الجديدة ، والذي يمثله المكتب الاستشاري الالمانى (Lahmeyer) وذلك لأجل القيام بمشروع مسح اجتماعي اقتصادي للأشخاص المتضررين من إنشاء مشروع قناطر أسيوط الجديدة، ورصد متطلباتهم واحتياجاتهم.





ياتي ذلك حرصا من الجامعة على القيام بدورها فى خدمة مجتمعها الصعيدى وتسخير كافة الإمكانيات والمهارات البشرية من كوادر علمية وباحثين من أعضاء أسرة الجامعة كاستشاريين لمختلف المشروعات التنموية بالمحافظة .





وثمنت نائب رئيس الجامعة، أهمية مشروع قناطر أسيوط الجديدة والذي يعد من أكبر المشروعات القومية التي نفذتها الدولة كأكبر مشروع مائي على نهر النيل حيث يخدم المشروع الزراعة والري في 5 محافظات بصعيد مصر، هذا إلى جانب إنتاج محطتها الكهرومائية لطاقة كهربائية نظيفة صديقة للبيئة