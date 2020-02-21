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منوعات

كوميديان شهير يجمع 200 ألف دولار لصالح ضحية التنمر فى أستراليا

الجمعة 21/فبراير/2020 - 05:30 م
صدى البلد
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جمع الكوميديان الشهير "براد ويليامز"، أكثر من 200.000 دولار لإرسال تلك الأموال إلى الصبي الأسترالي الذي يبلغ من العمر تسع سنوات مصاب بالقزامة لتسفيره إلى مدينة  ديزني لاند بعد أن كسر قلوب حول العالم بعد ظهوره في فيديو قائلًا إنه يريد الانتحار بسبب التنمر الذي تعرض له في المدرسة.


ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل" البريطانية، قام الكوميديان  براد ويليامز، الذي ظهر على برنامج جيمي كيميل لايف الذي عرض الليلة، بإعداد صفحة GoFundMe للصبي كوادن بايلز يوم الخميس بعد أن نشرت والدته شريط فيديو له وهو يبكي ويقول "أعطني حبلًا، أريد أن أقتل نفسي".


كتب الممثل الكوميدي، الذي يعاني أيضًا من التقزم: "أقوم بإعداد برنامج GoFundMe هذا لإعلام كوادن بأن البلطجة لن يتم التسامح معها، وأنه إنسان رائع يستحق الفرح"، اعتبارا من يوم الجمعة ، تبرع بالفعل أكثر من 9000 شخص للصفحة وجمعوا ما مجموعه 203،000 دولار (104000 جنيه إسترليني).


ومنذ ذلك الحين تحدث الصبي البالغ من العمر تسع سنوات لتشجيع الآخرين على الدفاع عن نفسك.


بينما قالت والدته إنه ذهب "من أسوأ يوم في حياته إلى أفضل يوم في حياته".

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