محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بجسر السويس





في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير أعمال المشروعات قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجولة تفقدية اليوم الجمعة لمتابعة أعمال التطوير التى تقوم بها المحافظة بشارع جسر السويس من تقاطعه مع القبة وحتى ميدان الألف مسكن.





ووجه محافظ القاهرة لمديرية الطرق بسرعة إنهاء الأعمال مع الالتزام بمعايير الجوده كما أكد على ضرورة ألا تزيد مساحة الجزيرة الوسطى عن 3 أمتار للمساهمة فى اتساع الشوارع ، مشددًا على شركة المقاولات العاملة برفع مخلفات الحفر والتجهيز أولًا بأول لعدم عرقلة السيولة المرورية بالمكان .



