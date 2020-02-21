AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بجسر السويس

الجمعة 21/فبراير/2020 - 05:19 م
محافظ القاهرة يتفقد
محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بجسر السويس
Advertisements
عبد العزيز جمال

في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير أعمال المشروعات قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجولة تفقدية اليوم الجمعة لمتابعة أعمال التطوير التى تقوم بها المحافظة بشارع جسر السويس من تقاطعه مع القبة وحتى ميدان الألف مسكن.

ووجه محافظ القاهرة لمديرية الطرق بسرعة إنهاء الأعمال مع الالتزام بمعايير الجوده كما أكد على ضرورة ألا تزيد مساحة الجزيرة الوسطى عن 3 أمتار للمساهمة فى اتساع الشوارع ، مشددًا على شركة المقاولات العاملة برفع مخلفات الحفر والتجهيز أولًا بأول لعدم عرقلة السيولة المرورية بالمكان .

رافق المحافظ في جولته ابراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية وعدد من قيادات المحافظة .
محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بجسر السويس
محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بجسر السويس
محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بجسر السويس
محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بجسر السويس
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ دمياط تصادر معدات مقاول يلقي مخلفات ضارة بالبيئة وسط الكتلة السكانية

نسبة التنفيذ 65%.. محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطويرمحوري الحجاز وجسر السويس

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان الموقف التنفيذى لمشروع محور إبراهيم العرابى

لمنع العشوائيات.. الإسكان: استغلال الأراضي على جانبي محور إبراهيم العرابي

وداعا للزحام .. ماذا تفعل القاهرة في جسر السويس والمطرية

نهاية عصر الزحام.. محافظ القاهرة: تطوير جسر السويس وشارعي الحجاز والمطراوي.. ونقل مواقف السرفيس لمنع التكدس

ترشيحاتنا

بالورود.. مطار القاهرة يستقبل بعثة الزمالك العائدة بكأس السوبر من الإمارات

بعد إعلانه مدربا للمصري.. تعرف على أسماء معاوني طارق العشري

في الدنيا والآخرة.. عقوبة الصعود على أكتاف الآخرين وسرقة تميزهم

قبل حدوثها بشهر.. أعراض تخبرك بتعرضك لـ الأزمة القلبية

الجاهز يسبب السرطان.. إليكي طريقة عمل اللانشون في البيت

لجنة الانضباط باتحاد الكرة تجتمع لمعاقبة المشاغبين في سوبر الأهلي والزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحشرة الميتة.. تمرين منزلي يقضي على البطن المترهل في شهر

دولة أنهكها التطرف.. بوركينا فاسو بين نعيم التنمية ونار الإرهاب

القولون العصبي .. 5 أسباب و7 أعراض والعلاج السريع بهذه الطريقة