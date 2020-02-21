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محافظات

لحل أزمتهم.. محافظ قنا يجرى جولة تفقدية للمحلات التجارية بمجمع المواقف

الجمعة 21/فبراير/2020 - 06:59 م
محافظ قنا يجرى جولة
محافظ قنا يجرى جولة تفقدية للمحلات التجارية بمجمع المواقف
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يوسف رجب
أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة ميدانية بمنطقة مجمع المواقف؛ لمتابعة حركة نقل الركاب بين قرى ومدن المحافظة. 

رافقه خلال الجولة الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والعميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد والعميد عمرو شاهين مدير إدارة مرور قنا وعدد من القيادات التنفيذية. 

والتقي محافظ قنا، بعدد من أصحاب المحلات التجارية بالمنطقة الذين قدموا شكوى من ضعف حركة البيع والشراء، مؤكدًا لهم أن سيارات الأجرة سوف تمر بالحارة البطيئة بمجمع المواقف لنزول من يرغب ثم ستقوم باستكمال خط السير المحدد لها. 

وجه محافظ قنا، مدير المرور بتكثيف الحملات المرورية لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة، كما أعطى تعليمات لنائب رئيس مدينة قنا بالمتابعة المستمرة لأعمال النظافة والشكل الجمالي.

وكان أصحاب المحلات الواقعة بمدخل مجمع مواقف مدينة قنا، تقدموا بشكاوي للمحافظ، للتضرر من قرار منع وقوف سيارات الأجرة أمام محلاتهم واستكمال خط سيرها حتى نهاية مجمع المواقف، والذى اتخذه المحافظ تخفيفًا وتيسيرًا على المواطنين. 

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لحل أزمتهم.. محافظ قنا يجرى جولة تفقدية للمحلات التجارية بمجمع المواقف
لحل أزمتهم.. محافظ قنا يجرى جولة تفقدية للمحلات التجارية بمجمع المواقف
لحل أزمتهم.. محافظ قنا يجرى جولة تفقدية للمحلات التجارية بمجمع المواقف
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