يورجن كلوب يرفض طلب طفل مشجع لـ مانشستر يونايتد.. شاهد





وطالب الطفل الذي يشجع نادي مانشستر يونايتد يورجن كلوب، بالتوقف عن الانتصارات التي يحققها الريدز بـ الدوري الإنجليزي، هذا الموسم.





وجاء رد كلوب نقلا عن شبكة " فوكس نيوز" العالمية، كالتالي:" أولا أود أن أشكرك على الرسالة التي كتبتها لي، اعلم أنك لم ترسل لي رسالة تتمنى فيها لي حظا سعيدا، لكن دائما ما يكون السماع لمشجع صغير أمرا جيدا، بغض النظر عن ماذا يقول، لذا أنا أقدر تواصلك".





وأضاف:" لسوء الحظ، لن أوافق على طلبك، بقدر ما تريد أن يخسر ليفربول، هناك ملايين في أنحاء العالم يرغبون في تحقيق ذلك، لذا لا أريد أن أخذلهم.





وتابع:" لحسن الحظ خسرنا مباريات في الماضي، وسنخسر في المستقبل، لأن هذه هي كرة القدم، المشكلة هي أن تكون في العاشرة من العمر، وتعقد الأمور بهذه الشكل".





واختتم:" الشئ الوحيد الذي أستطيع أن أقوله بكل تأكيد هو أن شغفك بكرة القدم، وناديك لن يتغير، نادي مانشستر يونايتد محظوظ بأنك مشجع له".



















رفض الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، طلب طفل مشجع لنادي مانشستر يونايتد يدعى دراج كيرلي.