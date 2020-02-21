AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

يورجن كلوب يرفض طلب طفل مشجع لـ مانشستر يونايتد.. شاهد

الجمعة 21/فبراير/2020 - 05:30 م
كلوب
كلوب
Advertisements
محمد السعيد
رفض الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، طلب طفل مشجع لنادي مانشستر يونايتد يدعى دراج كيرلي.

وطالب الطفل الذي يشجع نادي مانشستر يونايتد يورجن كلوب، بالتوقف عن الانتصارات التي يحققها الريدز بـ الدوري الإنجليزي، هذا الموسم.

وجاء رد كلوب نقلا عن شبكة " فوكس نيوز" العالمية، كالتالي:" أولا أود أن أشكرك على الرسالة التي كتبتها لي، اعلم أنك لم ترسل لي رسالة تتمنى فيها لي حظا سعيدا، لكن دائما ما يكون السماع لمشجع صغير أمرا جيدا، بغض النظر عن ماذا يقول، لذا أنا أقدر تواصلك".

وأضاف:" لسوء الحظ، لن أوافق على طلبك، بقدر ما تريد أن يخسر ليفربول، هناك ملايين في أنحاء العالم يرغبون في تحقيق ذلك، لذا لا أريد أن أخذلهم.

وتابع:" لحسن الحظ خسرنا مباريات في الماضي، وسنخسر في المستقبل، لأن هذه هي كرة القدم، المشكلة هي أن تكون في العاشرة من العمر، وتعقد الأمور بهذه الشكل".

واختتم:" الشئ الوحيد الذي أستطيع أن أقوله بكل تأكيد هو أن  شغفك بكرة القدم، وناديك لن يتغير،  نادي مانشستر يونايتد محظوظ بأنك مشجع له".







يورجن كلوب يرفض طلب طفل مشجع لـ مانشستر يونايتد.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يورجن كلوب مدرب شهر نوفمبر بالدوري الإنجليزي

يورجن كلوب يعلن غياب رباعي ليفربول عن موقعة توتنهام

كلوب يزف بشرى لجماهير ليفربول قبل مواجهة مانشستر يونايتد

كلوب يكشف حقيقة استغناء ليفربول عن محمد صلاح وساديو ماني بسبب أمم أفريقيا

كلوب يعلن غياب ثلاثي ليفربول عن مواجهة مانشستر يونايتد بـ الدوري الإنجليزي

5 حقائق قبل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بـ الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

لا تكن في المؤخرة .. وصية ذهبية من خطيب الحرم المكي

جماهير الزمالك ترفع لافتات «سوبر أدهم الكيكي» بمطار القاهرة.. شاهد

لبنان تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

فين الوقاية.. إليسا تهاجم الحكومة اللبنانية بسبب فيروس كورونا

في الدنيا والآخرة.. عقوبة الصعود على أكتاف الآخرين وسرقة تميزهم

دولة أنهكها التطرف.. بوركينا فاسو بين نعيم التنمية ونار الإرهاب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحشرة الميتة.. تمرين منزلي يقضي على البطن المترهل في شهر

دولة أنهكها التطرف.. بوركينا فاسو بين نعيم التنمية ونار الإرهاب

القولون العصبي .. 5 أسباب و7 أعراض والعلاج السريع بهذه الطريقة