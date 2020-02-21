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محافظات

أمين الشباب بمستقبل وطن يستكمل جولاته بزيارة لبني سويف

الجمعة 21/فبراير/2020 - 05:47 م
امين الشباب بمستقبل
امين الشباب بمستقبل وطن يستكمل جولاته بزيارة بني سويف
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محمد عبدالحليم
زار وفد من أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أحمد صبري، محافظة بني سويف لحضور  الاجتماع التنظيمي لأمانة الشباب بالمحافظة وذلك بمقر الحزب برعاية النائب حسام العمدة أمين الحزب بالمحافظة  والدكتورة مني عبدالله أمين التنظيم بالمحافظة، والدكتور معاذ الشاهد أمين شباب المحافظة، بحضور هيئة مكتب شباب المحافظة و أمناء الشباب بمراكز المحافظة المختلفة.

واستقبلت أمانة الشباب بحزب مستقبل وطن في بني سويف، وفد المركزية شباب الحزب،  بباقة من الورود، حيث بدأ الاجتماع بكلمة أمين شباب المحافظة والذي رحب خلالها بالوفد، و نقل تحيات النائب حسام العمدة للوفد و لشباب الحزب.

ورحبت الدكتورة منى عبدالله أمين التنظيم بالمحافظة، بوفد أمانة الشباب بقيادة أمين شباب الجمهورية بالحزب، حيث اثنت على تنوع تشكيل امانة الشباب و تواجد كوادر قوية شبابية، مؤكدة على أن الشباب هو عصب الحزب، و أن الفترة المقبلة ستشهد تحديات كبيرة أمام الشباب فيما يخص الانتشار، و الدور الكبير في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأكد الدكتور معاذ الشاهد، أمين شباب الحزب في بني سويف، على رؤية امانة الشباب و الخطة التي تستهدف تحقيق الانتشار الفعلي بين الشباب في الفترة المقبلة 

من جانبه قال المهندس احمد صبري، أمين امانة الشباب المركزية لحزب مستقبل وطن خلال الاجتماع، إن الهدف الأول لحزب مستقبل وطن هو الوصول الي الشباب و تحقيق الانتشار بين جميع الفئات الشبابية للاستماع لهم و لأفكارهم ومشكلاتهم، و العمل معهم على ايجاد حلول لتلك المشكلات. كما ناقش "صبري" خطة أمانة الشباب التي تهدف لجذب الشباب والأعضاء الجدد للحزب، مشيرًا إلى أن أمانة الشباب هي المحرك الرئيسي لأي فعالية كبري حيث تعد العمود الفقري لكافة أنشطة الحزب.

وأشار أمين شباب الجمهورية إلى إن الشباب يمثلون الشريحة الأكبر بالمجتمع و لها تأثير  كبير، وهذا التأثير يجب أن يسير في مسار إيجابي يخدم الشباب و المجتمع.

وطالب صبري أمناء الشباب بالمراكز و هيئة مكتب المحافظة، بتنفيذ خطط الأمانة لجذب العضويات الجديدة وكذلك تكوين فرق عمل مترابطة قوية تساعد على تنفيذ تلك الخطط بهدف تحقيق المشاركة الفعالة في كل الفعاليات الكبرى للحزب، وكذلك للاستعداد للاستحقاقات الدستورية المقبلة .

واختتم الاجتماع بتكريم المهندس احمد صبري علي دوره و جهوده الكبيرة في امانة الشباب عن الفترة السابقة.
أمين الشباب بمستقبل وطن يستكمل جولاته بزيارة لبني سويف
أمين الشباب بمستقبل وطن يستكمل جولاته بزيارة لبني سويف
أمين الشباب بمستقبل وطن يستكمل جولاته بزيارة لبني سويف
أمين الشباب بمستقبل وطن يستكمل جولاته بزيارة لبني سويف
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