AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

تحركات عاجلة من البرلمان بسبب فساد 20% من محصول القمح.. نواب: زيادة أعداد المراقبين على سوق المبيدات ضرورة .. الإضرار بالقمح يؤثر بالأمن القومي الزراعي

السبت 22/فبراير/2020 - 04:01 ص
القمح
القمح
Advertisements
القسم السياسي
  • بيان عاجل للحكومة بعد فساد 20% من محصول القمح
  • أتلف 20% من محصول القمح.. كارثة بسبب مبيد يباع في الجمعيات الزراعية
  • برلماني: 2 مليار جنيه حجم تجارة المبيدات غير المسجلة في مصر


قالت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، إنها سوف تتقدم ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، بشأن تسبب مبيدات مغشوشة تم بيعها في منافذ وزارة الزراعة في فساد 20% من محصول القمح.

وأضاف رزق الله، فى بيان صحفى لها، أنه رغم أن محصول القمح محصول استراتيجي، والإضرار به هو إضرار بالأمن القومي الزراعي، فقد تم بيع مبيد باسم أرينا ٧٪ تسبب في تدمير ٢٠٪ من محصول القمح هذا العام في العديد من المحافظات.

وانتقدت دور وزارة الزراعة في هذا الأمر، خاصة مع تدخلها المتأخر، بالإضافة إلى أن المبيد كان يباع بالجمعيات الزراعية.

وطالبت بإجراء تحقيق عاجل في هذا الأمر وإحالة المسئولين عن إدخال المبيد الضار إلى السوق ومعاقبة الجهات البحثية التي قصرت في دورها.

كما لفتت إلى أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض الفلاحين الذين تم إفساد محصولهم جراء هذا المبيد.

كما طالبت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بحضور وزير الزراعة الي البرلمان لمناقشة أزمة المبيدات المغشوشة التي أدت إلى تلف 20% من محصول القمح.

وأكدت النائبة في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، انها ستتقدم ببيان عاجل بشان هذة الأزمة، مشيرة إلى أن هذه المبيدات تباع في منافذ وزارة الزراعة.

وأوضحت أن المبيد المسمي "ارينا 7%" والذي من المفترض انه يعمل علي قتل حشائش "الزبير" التي تظهر اثناء نمو القمح، أثر بشكل سلبي على القمح وأدى إلى تلف 20% من المحصول، لافتة الي ان الفلاحين تقدموا بالعديد من الشكاوي بشان هذا المبيد لكن أداء الوزارة كان متأخرا حيث تم بيع المبيد في الجمعيات الزراعية.

وشددت النائبة علي سرعة التحقيق العاجل مع المسؤلين عن ادخال هذا المبيد وبيعه في المنافذ التابعة لوزارعة الزراعة مطالبة بضرورة تعويض الفلاحين الذين تلفت محاصيلهم بسبب هذا المبيد القاتل.

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين، بتفعيل قرار وزارة الزراعة بإلزام جميع محال المبيدات المرخصة بإصدار فاتورة للمزارعين عند شراء المبيدات للمحصول الشتوي، إضافة إلى وضع لوحات "شارة" على واجهات المحلات المرخصة، بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، فضلًا عن وضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه، مؤكدًا أهميتها في السيطرة على المبيدات المغشوشة والحفاظ على سلامة المواطن والإنتاج الزراعي.

وأكد زين الدين، في تصريحات له، أن حجم تجارة المبيدات الرسمية في مصر طبقا لإحصائيات وزارة الزراعة بلغ نحو 850 مليون جنيه سنويا، وتصل بالمبيدات غير المسجلة إلى 2 مليار جنيه، وبالتالى فإن حجم المبيدات المغشوشة بالسوق يصل إلى 60%، مما يتطلب جهودًا كثيرة من وزارة الزراعة لإحكام السيطرة على تلك السوق.

وأوضح أن المشكلة تكمن في أن 90% من المحلات التى تبيع المبيدات الزراعية على مستوى الجمهورية غير متخصصين في بيعها من الأساس ولا يعرفون شيئا عن تحليل المنتجات ولا مكوناتها، هم فقط يشترون المنتجات ويبيعونها في المحلات، هنا تكمن الخطورة فهم غير متخصصين ولا يعرفون إن كان هذا المنتج مغشوش أم سليم والضحية الحقيقى في ذلك الأمر هو الفلاح والمزارع الغلبان اللى هايشترى المبيد لرش الأرض.

وأشار النائب إلى ضرورة زيادة أعداد المراقبين على سوق المبيدات، نظرًا لقلة أعدادهم مقارنة بانتشار محلات المبيدات في أنحاء الجمهورية، خاصة في مناطق الإصلاح الجديدة التي تكون فيه المحال بعيدة عن الأعين، وأكد ضرورة عودة الجمعيات الزراعية بالمحافظات لدورها الأساسى الذى أنشئت من أجله وهو توفير المبيدات والتقاوى ومستلزمات الإنتاج وتسويق المحاصيل الزراعية، بدلًا من ترك المزارع فريسة للمبيدات المغشوشة والمهربة، وإعادة «المرشد الزراعى» إلى القرى والمحافظات لتوعية المزارعين، لأن غيابه كان سببًا رئيسيًا في انتشار المبيدات المغشوشة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل تفاقم مشاكله.. نقابة الفلاحين تحذر من مبيدات القمح

بيان عاجل للحكومة بعد فساد 20% من محصول القمح

نائبة: مبيد في منافذ وزارة الزراعة دمر 20% من محصول القمح.. فيديو

أتلف 20% من محصول القمح.. كارثة بسبب مبيد يباع في الجمعيات الزراعية

برلماني: 2 مليار جنيه حجم تجارة المبيدات غير المسجلة في مصر

ترشيحاتنا

غدر وأنانية زوج.. نقل الإيدز لزوجته وطفلته.. والمحكمة تعوضها بمليون جنيه.. تفاصيل

بعد غياب 34 عامًا.. مواطن مصري يعود من العراق إلى أرض الوطن

ثورة حب وتعاطف من رواد السوشيال مع البروفيسور مجدى يعقوب بعد سقوطه على الأرض

يهملها معظم الرجال.. رسول الله كان يحرص على أمرين عند معاملة زوجاته

حيلة ذكية من صينية لحماية طفلتها من عدوى كورونا أثناء الدراسة.. شاهد ماذا فعلت

دفن أمه وحصّلها في نفس اليوم.. محمود انفطر قلبه على والدته فدخل القبر بعدها بـ6 ساعات

AdvertisementS

البروفيسور مجدي يعقوب يسقط أرضا.. ولفتة طيبة من سميح ساويرس تجاهه.. فيديو

في أول رد فعل على إهانته.. عمرو الجنايني يشكو مرتضى منصور لـ الانضباط

عبر الإذاعة الداخلية.. مرتضى منصور يعلن موقفه النهائي من لعب القمة

أخبار الاهلي.. عاشور يتوعد لاعبي الأبيض.. سبب طرد كهربا ومصيره بعد مباراة السوبر

هل تعمد ضرب محمد رمضان؟.. باسم سمرة يرد عبر صدى البلد

خلصت عليها وريحت دماغي.. قاتل زوجته بالدقهلية: زنانة وبتطلب فلوس كتير

شاهد.. فنانة شهيرة تقوم بحركة «غير لائقة» خلال مهرجان الفجيرة والكاميرات تلتقطها

فرحة وحزن في بيت واحد.. شاهد كيف استقبل منزل عبد الله وصالح جمعة خبر فوز الزمالك.. فيديو

ميدو: مباراة القمة في موعدها.. وإيقاف 3 لاعبين من كل فريق

برسالة إلى نجم الأهلي.. عبدالله جمعة يمازح عشاق الأحمر

هانى حتحوت يكشف حقيقة لعب الزمالك بالصف الثاني أمام الأهلي في الدوري..فيديو

كمامات من القمامة.. بيان عاجل من البرلمان للقبض على صاحب مصنع غير مرخص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إمام المسجد المطعون في لندن يثير الدهشة.. ومفاجأة عن علاقته بحادثة الأميرة ديانا

القبض على مسلح بالقرب من منزل الأمير تشارلز ملك بريطانيا المنتظر

بسبب فيروس كورونا.. الاعتداء بالضرب على طالب آسيوي ونقله للمستشفى