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أخبار البلد

مجلس الشباب المصرى يطلق الحوار المجتمعي لتعزيز العمل النقابي

الجمعة 21/فبراير/2020 - 05:36 م
صدى البلد
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شهد مجلس الشباب المصري برئاسة محمد ممدوح، امس، حوارًا مجتمعيًا لتعزيز الحريات النقابية، ودارت فاعليات الحوار حول ايمان المجلس بدور النقابات بأنها جزء اساسي من المجتمع المدني.


بدأت الجلسة بإفتتاح رئيس مجلس الشباب المصرى للحوار الذي ألقى الضوء علي أهمية دور المجتمع المدني في بناء الدولة وكون النقابات جزء رئيسي من هذا المجتمع الذي ينبغي له ان يلعب دورًا تكامليًا وليس تنافسيًا وذلك لمواجهة التحديات. 


ادار الجلسة الدكتور ايمن الدهشان رئيس قطاع اعداد الكوادر بالمجلس الذي عرض لمحة تاريخية عن نقابة المنهدسين ودورها التاريخي في الحركة النقابية المصرية ورحب بالحضور من مهندسي مصر حيث شارك المهندس طارق النبرواي نقيب المهندسين الأسبق ، والدكتور مصطفي ابو زيد نائب وزير الري السابق بالاضافة لنماذج من القيادات الشابة بالنقابة وهم المهندس محمد فريد والمهندس نور زكريا ولفيف من شباب مهندسي مصر من المحافظات المختلفة ، ناقشت الجلسه الاشكاليات والتحديات التي تواجه النقابات و تعرقل عملها، ودارت اهداف الجلسه حول تفعيل دور العمل النقابي في مصر و كيف يمكن مواجهة التحديات التي تعوق الوصول لنقابات فاعلة وقوية .


وانتهى الحوار بعدد من  التوصيات الهامة و منها "يجب أن تتواصل النقابة مع الطلاب والاتحادات الطلابية لترغيبهم في العمل النقابي وتوعيتهم بدور النقابات وأهميتها، والسعي نحو الوصول للتصويت الإلكتروني، بالإضافة لضرورة فصل العمل والانتماء السياسي عن العمل النقابي وعدم الخلط بين اي عمل تنفيذي والعمل النقابي".

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