بني سويف يواصل استعداداته لمواجهة البترول في الممتاز ب

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني سويف استعداداته وبقوة لمواجهة فريق بترول أسيوط في الجولة السادسة عشرة بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد في اللقاء الذي سيقام علي استاد بني سويف الرياضي.

يدخل بنى سويف اللقاء بعد تحقيق الفوز على في الألومنيوم بهدف للاشئ في الجولة الماضية ، ولدى اللاعبين إصرار على عودة الانتصارات واسترداد صدارة المجموعة.