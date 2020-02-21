بني سويف يواصل استعداداته لمواجهة البترول في الممتاز ب

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني سويف استعداداته وبقوة لمواجهة فريق بترول أسيوط في الجولة السادسة عشرة بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد في اللقاء الذي سيقام علي استاد بني سويف الرياضي.
يدخل بنى سويف اللقاء بعد تحقيق الفوز على في الألومنيوم بهدف للاشئ في الجولة الماضية ، ولدى اللاعبين إصرار على عودة الانتصارات واسترداد صدارة المجموعة.
وحرصا من مجلس إدارة الفريق لتحفيز اللاعبين حضر الجميع مران الفريق استعدادا لمباراة بترول أسيوط .
وأكد مجلس الإدارة برئاسة علي سليم، أهمية اللقاء وصعوبته أيضا ،لان فريق بترول أسيوط فريق قوى ومحترم وحقق الفوز علي فريق المنيا بالجولة الماضية .
يدخل بنى سويف اللقاء محتلا المركز الثانى برصيد ٣١نقطة، بينما فريق بترول أسيوط محتلا المركز السادس برصيد ٢١ نقطة .