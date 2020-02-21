كإنه ميت أمس.. العثور على طائر عمره 46 ألف سنة بكامل هيئته

في اكتشاف مذهل عثر علماء الحفريات على طائر عمر 46000 سنة مجمد في حالة جيدة وكأنه ميت بالأمس، بالرغم من أن طائر يعود إلى العصر الجليدي الأخير، في اكتشاف أصاب العلماء بالدهشة.

بحسب صحيفة " ديلي ميل"، تم العثور على الطائر محفوظ في تربة جليدية، وبالتحديد في نفق الألغام بالقرب من قرية Belaya Gora في شمال شرق سيبيريا.

كان "Icebird" - كما أطلق الباحثون عليه من الإناث، ويعتقد أنه أول مثال مسجل للطيور المجمد من هذا الوقت الذي يمكن العثور عليه في المنطقة.

يعتقد الباحثون أن الطائر نفق على الأرجح بشكل طبيعي قبل تجمده، وهذا المصير منعه من التحلل على مدى آلاف السنين.