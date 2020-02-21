AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

كإنه ميت أمس.. العثور على طائر عمره 46 ألف سنة بكامل هيئته

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:31 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

في اكتشاف مذهل عثر علماء الحفريات على طائر عمر  46000 سنة مجمد في حالة جيدة وكأنه ميت بالأمس، بالرغم من أن طائر يعود إلى العصر الجليدي الأخير، في اكتشاف أصاب العلماء بالدهشة.

 


بحسب صحيفة " ديلي ميل"، تم العثور على الطائر محفوظ في تربة جليدية، وبالتحديد في نفق الألغام بالقرب من قرية Belaya Gora في شمال شرق سيبيريا.


كان "Icebird" - كما أطلق الباحثون عليه من الإناث، ويعتقد أنه أول مثال مسجل للطيور المجمد من هذا الوقت الذي يمكن العثور عليه في المنطقة.


يعتقد الباحثون أن الطائر نفق على الأرجح بشكل طبيعي قبل تجمده، وهذا المصير منعه من التحلل على مدى آلاف السنين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمية طبيعية.. علاقة وطيدة بين طائر الفلامنجو ومدينة بورفؤاد.. شاهد

دراسة جديدة كشفت سر تطور الديناصورات صاحبة ريش إلى طيور

ترشيحاتنا

رشاد عبده: مصر ثالث أفضل أداء اقتصادي في العالم.. فيديو

روبرتو كارلوس: كهربا يحتاج إلى طبيب نفسي

مشاجرة أم مجرد مزاح؟.. يسرا اللوزي تهين أحمد حاتم على انستجرام

عروسا الجنة في الفيوم.. ماتا سويا بعد شهرين من الزواج

بمقولة للشيخ الغزالي.. شيما الحاج تعلق على السكوت عن الإساءة

خلال ساعات.. إيقاف 10 لاعبين بعد أحداث سوبر الأهلي والزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيلة ذكية من صينية لحماية طفلتها من عدوى كورونا أثناء الدراسة.. شاهد ماذا فعلت

هنتعشى إيه النهاردة.. جربي أكلة البرك التركية مع السلطة اليونانية

معلمة أمريكية بمدرسة ابتدائي تضرب طالبا ذوي احتياجات.. والسبب؟!