تموين الوادي: تنفيذ 4 مراكز خدمة متطورة بتكلفة 4.2 مليون جنيه

أعلن المهندس صلاح السيد، وكيل وزارة التموين بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن تولي الوزارة تنفيذ 4 مراكز خدمة متطورة بتكلفة 4 ملايين و250 ألف جنيه.





وأكد الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مركزين لتقديم الخدمة التموينية للجماهير بشكل متطور، حيث جرى تنفيذ وتشغيل مركز متطور بمدينة الخارجة بتكلفة 900 ألف جنيه، ومركز ثاني بمدينة الفرافرة بتكلفة 900 ألف جنيه.

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وأضاف صلاح، أنه جار إنشاء مركزين أخرين، الأول في مدينة موط بمركز الداخلة، وهو مركز حديث، جار الانتهاء من أعمال التجهيز بعد انتهاء أعمال الإنشاءات، ومتوقع دخوله الخدمة في شهر أبريل المقبل، وبتكلفة إجمالية مليون و700 ألف جنيه.





ولفت إلى أنه جار تجهيز المركز الرابع في قرية غرب الموهوب بمركز الداخلة، بتكلفة 750 ألف جنيه، ومتوقع دخوله الخدمة في شهر مارس المقبل.