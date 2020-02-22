جلسات ساخنة تحت قبة البرلمان الأسبوع المقبل.. أستكمال الاستطلاعات حول صناعة السيارات الكهربائية.. وطلبات إحاطة حول المغالاة في أسعار الأراضي بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة

غدا.. مشروعات النواب تناقش القرار الرئاسي بإنشاء 17 مجمعا صناعيا في المحافظات

صناعة البرلمان تعقد جلسة حول انتشار السيارات الكهربائية والصناعات المغذية.. غدا

اقتصادية البرلمان تستكمل مناقشة إصدار قانون للبنك المركزي والجهاز المصرفي





تشهد لجان البرلمان غدا الأحد ، استكمال متابعة أداء الوزارات وغيرها من الجهات المعنية بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بالاضافة إلى استطلاع ومواجهة حول استراتيجية توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعظيم الاستفادة من الأصول المستغلة وغير المستغلة للدولة.





تعقد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان عدة اجتماعات، الأسبوع المقبل، حيث تستكمل اللجنة فى اجتماعها يوم الأحد، دور اللجنة في متابعة أداء الوزارات وغيرها من الجهات المعنية بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تعقد اللجنة اجتماعها للوقوف على خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لدعم قطاع المشروعات، وعرض ما تم عقده من بروتوكولات تعاون في مجالي الثروة الحيوانية واستصلاح الأراضي في هذا الشأن وما تم تنفيذه منها.

يأتي ذلك بحضور مرزوق القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ولرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، ومندوبين عن وزارة التنمية المحلية.

وتناقش اللجنة فى اجتماعها الأثنين، أيضا استكمال دور اللجنة في متابعة أداء الوزارات وغيرها من الجهات المعنية بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، تعقد اللجنة اجتماعها للوقوف على خطة وزارة التخطيط، والسياسات والإجراءات التي تم اتخاذها لدعم وتمويل قطاع المشروعات في كل موازنة العامة للدولة وخطتها للعام المالي 2019/2020.

وذلك بحضور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة ، بحضور الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، ومندوبين عن وزارة التنمية المحلية).

وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء (17) مجمعًا صناعيًا على مستوى الجمهورية، تعقد اللجنة اجتماعًا الثلاثاء، للوقوف على المعوقات التي تعيق الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المناطق الصناعية في المجمعين الصناعيين بكل من محافظتي الإسكندرية وبني سويف.

بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومحمد السيد طاهر، محافظ الإسكندرية ، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

بحضور الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، والسيدين رئيسي الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، ورؤساء الشركات التابعة في محافظتي الإسكندرية وبني سويف.

كما تستكمل اللجنة مناقشة كيفية العمل على توحيد السياسات وتيسير الإجراءات التي يقرها كل من جهاز تنمية المشروعات والبنوك العاملة في مجال تمويل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة وبحضور الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، ومندوبين عن البنك المركزي والبنوك التابعة، وممثلين عن وزارة التنمية المحلية.

كما تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب الأحد القادم جلسة استطلاع ومواجهة حول استراتيجية صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها في ضوء التطور التكنولوجي وانتشار السيارات الكهربائية.. وذلك بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي.

وتستكمل اللجنة فى جلستها الثانية الأحد القادم مناقشة، الاستطلاع والمواجهة حول استراتيجية صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها في ضوء التطور التكنولوجي وانتشار السيارات الكهربائية.

كما تناقش اللجنة فى إجتماعاتها الاثنين القادم عدد من طلبات الإحاطة وتبدأها بطلب الإحاطة المقدم من النائب قاسم فرج أبو زيد، في شأن عدم إنشاء منطقة صناعية بمدينة أطفيح - محافظة الجيزة، بالرغم من صدور قرار رئيس الجمهورية بإنشائها، حسبما ورد بطلب الإحاطة

طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود السعيد ابو شحاته، في شأن المغالاة في أسعار الأراضي بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، حسبما ورد بطلب الإحاطة، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، في شأن طرح هيئة المجتمعات العمرانية الأراضي الصناعية للمستثمرين بأسعار مبالغ فيها ما يعرقل الاستثمار في مصر، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وطلب الإحاطة المقدم من النائب طارق فاروق متولي، موضوع طلبي الإحاطة في شأن نقص الخدمات المقدمة في مدينة الروبيكي للجلود من مياه، وكهرباء، ووسائل نقل.. إلخ، حسبما ورد بطلبي الإحاطة.

طلب الإحاطة المقدم من النائبة نانسي سمير نصير، في شأن عدم تحرك الحكومة نحو إنشاء مجمع صناعي للصناعات الصغيرة، والمتوسطة، بمحافظة السويس، وعدم إدراج المحافظة ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية بإنشاء مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في عدد من المحافظات، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

كما تاقشة لجنة الصناعة الثلاثاء القادم، فى جلسة استطلاع ومواجهة حول استراتيجية توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعظيم الاستفادة من الأصول المستغلة وغير المستغلة للدولة، وتنمية هيكل الناتج المحلي وتنويع مصادر التمويل، لزيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

وذلك بحضور السيدة هالة حلمي السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وأيضا استكمال اجتماع جلسة الاستطلاع والمواجهة حول استراتيجية توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعظيم الاستفادة من الأصول المستغلة وغير المستغلة للدولة، وتنمية هيكل الناتج المحلي وتنويع مصادر التمويل، لزيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.





كما تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة أحمد سمير، ثلاث اجتماعات لها الأحد المقبل، ويناقش الإجتماع الأول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 49 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2018، والموقع في برلين بتاريخ 19/11/2019.

وبحسب بيان، الخميس، يأتي ذلك في اجتماع مشترك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والطاقة والبيئة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تناقش اللجنة في اجتماعها الثاني، استكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

وتستكمل اللجنة إجتماعاتها باستكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وذلك فى إجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

وتستمر اجتماعات اللجنة الإقتصادية ليوم الإثنين وتستكمل اللجنة نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ,ذلك فى إجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

والإجتماع الثاني تناقش اللجنة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة إلى كل من السيد وزير قطاع الأعمال العام، والسيدة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمقدمة من السيدين النائبين:ليلي أبو إسماعيل، بشأن بيع قطع أراض مملوكة لشركة سمنود للنسيج والوبريات.

والنائب محمد أحمد فؤاد، بشأن الممارسات التي تتم داخل شركة سمنود للنسيج والوبريات في إطار ما تعانيه الشركة من توقف في الإنتاج نتيجة تهالك الآلات وإضرابات العمال.

وتستكمل اللجنة الإقتصادية إجتماعتها ليوم الثلاثاء بنظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وذلك فى إجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

وأيضا استكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ، فى إجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية ووالتشريعية، والخطة والموازنة.

واستكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ، فى إجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

كما تناقش اللجنة أيضا عدد من طلبات الإحاطة وهى : طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلي، بشأن قيام محافظة بورسعيد بتخصيص قطعة أرض بمساحة 90 فدانًا لإحدى الشركات السياحية غرب بورسعيد لإقامة مدينة ترفيهية سياحية علي البحر مباشرة بسعر 1285 ج دون الإعلان عن البيع أو عقد مزاد بالمخالفة لقانون الاستثمار وقانون المزايدات والمناقصات لذا نرجو معرفة ما قامت به وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار في ذلك التعاقد.

طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلي، بشأن قامت محافظة بورسعيد بتخصيص قطعة أرض بمساحة 1650 مترًا بشارع طرح البحر بمواجهة مسجد الشاطئ لشركة بورسعيد جراند أوتيل لإقامة فندق سياحي بنظام حق الانتفاع لمدة 50 سنة وقامت هيئة التنمية السياحية بتحديد سعر بيع المتر في هذا المكان بمبلغ 54 ألف جنيهًا سعر بيع استرشادي ليتم احتساب حق الانتفاع السنوي 5% من سعر المتر لهذا المكان.

فما هو الأساس الذي قامت هيئة التنمية السياحية بتحديد هذا السعر؟ وما الذي استندت إليه من استرشادات لتحديد السعر المذكور ؟.