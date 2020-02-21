فحص 1786 مواطنا من قرية المحاميد بإدفو ضمن قافلة طبية مجانية.. صور

تواصل مديرية الصحة بأسوان تنظيم قوافلها الطبية المجانية، وكانت اليوم في قرية المحاميد التابعة لمركز إدفو، حيث تنفذ على مدار يومين .





ونجحت القافلة في إجراء الكشف المجاني لـ ١٧٨٦ مواطنًا من أهالي القرية وسط مشاركة كبيرة منهم للاستفادة من التخصصات الطبية المختلفة التى توفرها القافلة .





ومن جهته، أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة أن هذه القافلة تأتي في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي (حياة كريمة )، مضيفا أن فعاليات هذه القوافل تهدف إلى توفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين وخاصة في المناطق البعيدة والنائية.





وأشار "حنفى"، إلى أن فعاليات القافلة الطبية تضمنت توفير الخدمات العلاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية المختلفة.





وتابع أن القافلة الطبية نجحت فى إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية ، بجانب عقد ندوات توعية تثقيف صحى لأكثر من ٣٧٩ سيدة بالمكان حيث إنه تم أيضًا صرف الأدوية والعلاج المناسب لكل حالة مرضية بالمجان .





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