AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الكشف على 1610 مواطنين بالفشن ضمن قوافل الصحة في بني سويف

الجمعة 21/فبراير/2020 - 07:20 م
الكشف على 1610 مواطن
الكشف على 1610 مواطن بالفشن ضمن قوافل الصحة في بني سويف
Advertisements
محمد عبد الحليم
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة،وتنفذها مديرية الشؤون الصحية،حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا،مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة  في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ". 

وبين التقرير،الذي عرض على المحافظ في هذا الشأن، أنه تم تنفيذ قافلة بقرية شنرا مركز الفشن "على مدار يومي الأربعاء 19 والخميس 20 فبراير الجاري"،مكونة من 11عيادة"9 تخصصات"،حيث تم الكشف على 1610 مواطن،معمل دم 177 معمل طفيليات 26، حالات الأشعة 14،موجات فوق صوتية 36، وعدد 6 نفقة دولة،وتحويل عدد 29 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج ، بينما تم عمل كشف مبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 125 مواطن. 
إقرا  أيضا:

كما تضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية وصحية لـ 152  سيدة عن الأمراض المعدية شملت موضوعات ( الالتهاب الكبدي الفيروسي - السعار -أنفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا ) - الأمراض غير المعدية (الضغط و السكر و السمنة) - أورام الصدر - تنظيم الأسرة - النظافة الشخصية ونظافة المنزل - التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن - ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة . 

يُشار إلى أن هذه القوافل تشهد دعمًا نوعيًا من وزارة الصحة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة برئاسة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق،وبقيادة الدكتورة هايدي محمد عبد الوهاب منسـق القوافل العلاجية بالمديرية وكـل من :الدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي،و طه كمال حجاج المسئول المالي والإداري، و عيد فرج مسئول معلومات القوافل ،  أحمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقافلة . 

الكشف على 1610 مواطنين بالفشن ضمن قوافل الصحة في بني سويف
الكشف على 1610 مواطنين بالفشن ضمن قوافل الصحة في بني سويف
الكشف على 1610 مواطنين بالفشن ضمن قوافل الصحة في بني سويف
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قافلة طبية تفحص 1364 مواطن بقرية سالم البحيري في الفشن| شاهد

فحص 1530 مواطنا بقرية السعادنة في بني سويف

الكشف على 1500 مواطن بقرية المسيد بإهناسيا ضمن قوافل وزارة الصحة

ضمن قوافل وزارة الصحة.. الكشف على 1511 مواطنا بقرية هلية ببني سويف

تنظيم 6 قوافل طبية مجانا خلال فبراير القادم في بني سويف

الكشف على 1510 مواطن ضمن قوافل وزارة الصحة في بني سويف

ترشيحاتنا

طفل عمره 5 سنوات يعاني من أحلام مفزعة.. وأمين الفتوى يجيب

قناة أبو ظبي تفجر مفاجأة بشأن تبديل كهربا أمام الزمالك.. فيديو

قولتله أنت مجنون.. أول تعليق من طارق حامد على خناقته مع كهربا

انت جوز أنغام؟.. أحمد إبراهيم يتعرض لموقف محرج في حفل زوجته

لماذا كانت أعين أصحاب الكهف مفتوحة وسر تقلبهم في النوم؟ إعجاز حير العلماء

البنزين بقي دليفري .. شركة إماراتية تقدم خدمة توصيل الوقود فى مصر قريبا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. جربي أكلة البرك التركية مع السلطة اليونانية

معلمة أمريكية بمدرسة ابتدائي تضرب طالبا ذوي احتياجات.. والسبب؟!

قبل انتهاء الشتاء.. طريقة تنظيف البوت الشمواه