الكشف على 1610 مواطنين بالفشن ضمن قوافل الصحة في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة،وتنفذها مديرية الشؤون الصحية،حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا،مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".





وبين التقرير،الذي عرض على المحافظ في هذا الشأن، أنه تم تنفيذ قافلة بقرية شنرا مركز الفشن "على مدار يومي الأربعاء 19 والخميس 20 فبراير الجاري"،مكونة من 11عيادة"9 تخصصات"،حيث تم الكشف على 1610 مواطن،معمل دم 177 معمل طفيليات 26، حالات الأشعة 14،موجات فوق صوتية 36، وعدد 6 نفقة دولة،وتحويل عدد 29 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج ، بينما تم عمل كشف مبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 125 مواطن.

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كما تضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية وصحية لـ 152 سيدة عن الأمراض المعدية شملت موضوعات ( الالتهاب الكبدي الفيروسي - السعار -أنفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا ) - الأمراض غير المعدية (الضغط و السكر و السمنة) - أورام الصدر - تنظيم الأسرة - النظافة الشخصية ونظافة المنزل - التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن - ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة .





يُشار إلى أن هذه القوافل تشهد دعمًا نوعيًا من وزارة الصحة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة برئاسة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق،وبقيادة الدكتورة هايدي محمد عبد الوهاب منسـق القوافل العلاجية بالمديرية وكـل من :الدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي،و طه كمال حجاج المسئول المالي والإداري، و عيد فرج مسئول معلومات القوافل ، أحمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقافلة .



