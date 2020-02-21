الجيش الليبي: ضرباتنا لـ مرتزقة أردوغان سببت له هيستيريا

وكان اللواء أحمد المسماري ، الناطق باسم الجيش الليبي، كشف منذ قليل تفاصيل تدمير الجيش الوطنى الليبي لسفينة تركية محملة بالأسلحة ومستودع للذخائر في ميناء طرابلس. الجيش الوطنى الليبي لسفينة تركية محملة بالأسلحة ومستودع للذخائر في ميناء طرابلس.





وأضاف المسماري ، أن الجيش الليبي وجه ضربة للسفينة التركية بميناء طرابلس ، وتم تدميرها كاملة، وذلك بناء على معلومات غاية الدقة من فرق استطلاع الجيش بالمينا.



