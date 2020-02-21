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الجيش الليبي: ضرباتنا لـ مرتزقة أردوغان سببت له هيستيريا

الجمعة 21/فبراير/2020 - 07:11 م
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
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أسامة علي
قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الليبي، إن "الضربات" التى وجهها  الجيش الوطني الليبي إلى المرتزقة والجماعات الإرهابية التى أرسلها رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الليبية طرابلس، هي السبب الرئيسي  وراء هيستيريا التى نرى عليها أردوغان أثناء خطاباته.


وأضاف المسماري، خلال مداخلة هاتفية له مع فضائية "اكسترا نيوز"، أن الجيش الليبي  أعلن منذ عام 2014 أن أردوغان هو الراعى الرسمى للجماعات الإرهابية على الأراضي الليبية، وبات الأمر الآن واضحا للجميع و بـاعترافات إردوغان نفسه.

وكان اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الليبي، كشف منذ قليل تفاصيل تدمير الجيش الوطنى الليبي لسفينة تركية محملة بالأسلحة ومستودع للذخائر في ميناء طرابلس.

وأضاف المسماري، أن الجيش الليبي وجه ضربة للسفينة التركية بميناء طرابلس، وتم تدميرها كاملة، وذلك بناء على معلومات غاية الدقة من فرق استطلاع الجيش بالمينا.

وأشار الناطق باسم الجيش الليبي، إلى أن المرتزقة التركيين حاولوا استهداف الجيش الوطني الليبي جنوب طرابلس، بعد تدمير السفينة بساعتين، عبر طائرات مسيرة، ولكن القوات المسلحة الليبية تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين للجيش التركي.
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