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رياضة

وليد أزارو يسجل أول أهدافه مع الإتفاق السعودي بعد رحيله من الأهلي

الجمعة 21/فبراير/2020 - 07:05 م
وليد أزارو
وليد أزارو
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إسماعيل محمود
سجل المغربي وليد أزارو، أول أهدافه مع ناديه الجديد الإتفاق، وذلك في المباراة التي تجمعه بنظيره نادي الفيصلي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ( الدوري السعودي ).

وسجل أزارو أول أهداف الإتفاق في المباراة التي تجمعه بنظيره الفيصلي، في الدقيقة 57، من هجمة بدأها، حيث مرر الكرة لفهد غازي، والذي أرسل كرة عرضية بالمقاس على رأس أزارو، والذي ارتقى عاليًًا ليسددها في الشباك معلنًا عن الهدف الأول لفريقه.

وتشير النتيجة الآن لتقدم الاتفاق بهدفين مقابل هدف قبل انتهاء المباراة بربع ساعة.

يذكر أن وليد أزارو قد انضم لصفوف نادي الاتفاق شهر يناير الماضي، قادمًا من النادي الأهلي على سبيل الإعارة.
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