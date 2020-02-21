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رياضة

كأس مصر.. بيراميدز يطيح بـ الإسماعيلي 1-0 بصناعة عبدالله السعيد.. فيديو

الجمعة 21/فبراير/2020 - 07:09 م
فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
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حسن العمدة
تأهل فريق بيراميدز إلي دور الـ8 بعد الفوز على الإسماعيلي بهدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاسكندرية فى دور الـ16 ، ضمن منافسات كأس مصر.

وجاء هدف بيراميدز فى الدقيقة 6 عن طريق جون أنطوي بعد أن مررها عبدالله السعيد، ليقفز الغاني علي أثرها ويسددها برأسية متقنة وتسكن الشباك.

وأهدر مدبولي فرصة هدف محقق فى الدقيقة 26 بعد تمريرة من محمد الشامي داخل منطقة الجزاء ويتعامل معها بطريقة سيئة ويسددها برعونة ليتصدى لها المهدي سليمان.

وسدد أسامة إبراهيم كرة قوية فى الدقيقة 42 ليتصدى لها مهدي سليمان وترددت منه وتصل لمحمد الشامي و يسددها ضعيفة ليمسك بها حارس بيراميدز. 
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