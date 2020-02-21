دبلوماسية المدافع.. اليونان تفتح النار على تركيا بسبب ممارساتها

انتقد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، ممارسة تركيا ما يسمي "دبلوماسية المدافع"، مؤكدا أنها تهدد السلام والاستقرار في الجهة الجنوبية من الاتحاد الأوروبي.





وأضاف الوزير اليوناني بعد اجتماع مع نظيره الدنماركي: "ناقشنا الوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط ​حيث تدير تركيا سياستها الخارجية عن طريق دبلوماسية مدافع الأسطول"، وفقا لصحيفة "ايكاثيمرني".





ويقصد بدبلوماسية مدافع الاسطول استعراض القوة العسكرية للضغط على الطرف الآخر.





وأكد دندياس أن أنشطة تركيا "تقوض جهودنا الجماعية وتزيد التحديات في قضايا مثل الهجرة والإرهاب".



