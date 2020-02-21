AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

دبلوماسية المدافع.. اليونان تفتح النار على تركيا بسبب ممارساتها

الجمعة 21/فبراير/2020 - 07:18 م
وزير الخارجية اليوناني:
وزير الخارجية اليوناني: تركيا تمارس دبلوماسية المدافع
Advertisements
رحيم يسري
انتقد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، ممارسة تركيا ما يسمي "دبلوماسية المدافع"، مؤكدا أنها تهدد السلام والاستقرار في الجهة الجنوبية من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الوزير اليوناني بعد اجتماع مع نظيره الدنماركي: "ناقشنا الوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط ​حيث تدير تركيا سياستها الخارجية عن طريق دبلوماسية مدافع الأسطول"، وفقا لصحيفة "ايكاثيمرني".

ويقصد بدبلوماسية مدافع الاسطول استعراض القوة العسكرية للضغط على الطرف الآخر.

وأكد  دندياس أن أنشطة تركيا "تقوض جهودنا الجماعية وتزيد التحديات في قضايا مثل الهجرة والإرهاب".

من جانبه قال الوزير الدنماركي جيبي كوفود إن  أي نشاط تركي "يجب أن يحترم القواعد والقوانين التي تنطبق علينا في الاتحاد الأوروبي وأقاليمنا"، معربا عن دعم بلاده اليونان وقبرص في هذه القضايا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أردوغان يشعل الفوضى في حوض المتوسط ويرتكب أكبر خطأ استراتيجي .. اليونان: اتفاق الديكتاتور والسراج يجر المنطقة إلى الاحتراب.. إندبندنت: العثمانلى سيخسر كل شئ وبدأ مشوار سقوطه

قادما من ليبيا | وزير خارجية اليونان يصل القاهرة للقاء نظيره المصري

وزير الخارجية اليوناني يكشف عن قمة رباعية مرتقبة بين مصر وقبرص واليونان وفرنسا

اليونان تحذر: طموحات أردوغان العثمانية لا مكان لها في القرن الحادي والعشرين

وزيرا الخارجية القبرصي واليوناني يصلان القاهرة للمشاركة في اجتماع عن ليبيا

لموقفها من أزمة ليبيا.. قراصنة أتراك يخترقون مواقع حكومية يونانية

ترشيحاتنا

الفرص تتراجع .. إعلان مخيف من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

إطلالة تخطف القلوب لـ سمية الخشاب من باريس.. شاهد

بعد خسارة السوبر.. بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة قادمة من أبو ظبي.. فيديو وصور

بملابس لامعة.. منة فضالي تتألق في أحدث جلسة تصوير

لهذه الأسباب الخطيرة.. أطفال الأنابيب أكثر عرضة للوفاة مبكرًا

الزوجة حامل.. والدة عريس الفيوم: حبوا بعض وماتوا سوا بعد شهرين جواز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. جربي أكلة البرك التركية مع السلطة اليونانية

معلمة أمريكية بمدرسة ابتدائي تضرب طالبا ذوي احتياجات.. والسبب؟!

قبل انتهاء الشتاء.. طريقة تنظيف البوت الشمواه