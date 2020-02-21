الداخلية فى يوم.. حقيقة العثور على عبوة متفجرة بمحيط كاتدرائية حلوان .. ضبط 7 مصانع تعيد إنتاج ألعاب الأطفال من المخلفات الطبية الخطرة

الداخلية فى يوم:

- مصدر أمنى ينفى العثور على عبوة متفجرة بمحيط كاتدرائية حلوان

- زيارة طلاب العربية للعلوم والنقل البحرى الأفارقة لأكاديمية الشرطة

- ضبط عنصر إجرامي محكوم عليه بالإعدام في الإسماعيلية

- استولى على 350 ألف جنيه.. ضبط عاطل متهم بالنصب على الشباب بزعم تسفيرهم للخارج بالغربية

- توجيه لجنة لتفقد أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بمديرية أمن السويس









شنت قطاعات وزارة الداخلية المختلفة، اليوم الجمعة، على رأسها قطاع مصلحة الأمن العام حملات كبرى على العديد من البؤر الإجرامية، واستهداف الخارجين عن القانون، وكذلك القطاعات الإنسانية بالوزارة، التى تقدم خدمات مختلفة للجمهور.





فنفى مصدر أمنى ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الإجتماعى بشأن العثور على عبوة بدائية الصنع بمحيط كاتدرائية السيدة العذراء مريم بحلوان.





وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عار تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا.





كانت مجموعة من صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية فد تداولت خبرا حول وجود قنبلة بدائية الصنع بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بحلوان على غير الحقيقة.





في الوقت نفسه، نفت إيبارشية حلوان والمعصرة وجود قنبلة بدائية الصنع بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بحلوان.





وذكر بيان صادر اليوم عن مطرانية حلوان والمعصرة عدم صحة ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود قنبلة بدائية الصنع.





وأضاف البيان أن محيط كاتدرائية السيدة العذراء مريم بحلوان هادئ تماما.





واستقبلت أكاديمية الشرطة عددًا من الطلاب والدارسين الأفارقة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز التعاون ومدّ جسور التواصل مع المؤسسات والهيئات ذات البُعد التعليمى الدولى والإقليمى، ولاسيما فيما يتصل بتدريب وتعليم الأشقاء الأفارقة فى شتى المجالات.





كان فى إستقبالهم اللواء دكتور احمد ابراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة ، وعدد من قيادات الأكاديمية - الذى رحب بهم ونقل لهم تحيات اللواء محمود توفيق – وزير الداخلية ، وإهتمامه البالغ بتلك الزيارة التى تُعد تجسيدًا لعمليات التعاون والتنسيق المشترك مع الوزارات والمؤسسات العلمية والبحثية.





وأكد رئيس الأكاديمية على حرص وزارة الداخلية ممثلة فى أكاديمية الشرطة على تقديم الدعم فى تأهيل وإعداد الكوادر الأمنية الأفريقية فى كافة التخصصات الأمنية المختلفة.

من جانبه أعرب الدكتور نائب رئيس الأكاديمية للشئون الأفريقية والآسيوية عن فخره وإعتزازه الشديد بأكاديمية الشرطة لما تتمتع به من سمعة إقليمية ودولية فى مجال التدريب والتعليم الأمنى لما تتبعه من أسلوب متطور ومنهج علمى مدروس فى إعداد وتأهيل ضابط شرطة عصرى .. متوجهًا بالشكر لوزارة الداخلية على تعاونها البنّاء والمُثمر من خلال فتح مؤسساتها الوطنية لإستقبال مثل هذه الزيارات الهادفة.

وتضمن برنامج الزيارة عرض فيلم تسجيلى حول أنشطة أكاديمية الشرطة، ثم القيام بجولة داخل الأكاديمية شملت ( مركز بحوث الشرطة ، ميدان التحدى والقوة البدنية ، ميادين الرماية والقرية التكتيكية بميادينها التدريبية المختلفة ، ميادين التخصص الأمنى الوظيفى بنظام المحاكاة مع مشاهدة عروض متميزة للطلبة بتلك الميادين ) بالإضافة إلى مشاهدة عروض الخيالة وكلاب الأمن والحراسة.





وبدورهم أعرب الدارسون الأفارقة عن شكرهم لوزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة على هذه الزيارة التى سمحت لهم التعرف على دور الأكاديمية فى إعداد وتأهيل رجال الأمن ولا سيما دورها فى تدريب الكوادر الأمنية الأفريقية.





وتمكنت الاجهزة الأمنية بالإسماعيلية من ضبط أحد العناصر الإجرامية هارب من حكم قضائى بالإعدام.





وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية قيام ( عاطل - سبق إتهامه فى قضيتى مخدرات، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكمين قضائيين صادرين ضده أحدهما بالإعدام فى قضية قتل عمد وآخر بالسجن ثلاثة سنوات فى قضية سرقة بالإكراه) بالتردد على محل إقامته بدائرة مركز شرطة القصاصين.





وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.





وتمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم من ضبط عاطل مقيم قرية برما مركز طنطا، لقيامه بالنصب والاحتيال على مواطنين، وتجميعه مبالغ مالية من عدد من الشباب بزعم تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بالخارج، بإجمالي 350 ألف جنيه بنطاق بقرية برما بدائرة مركز طنطا.





كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية يفيد بتوافر معلومات لدي رئيس قسم مباحث الأموال العام المقدم وليد فايد حول قيام المدعو ب "و.ع.ا" 40 سنة،عاطل مقيم قرية برما مركز طنطا، بالنصب والاحتيال على راغبي السفر للخارج.





وكشفت التحريات الأمنية أن المتهم سبق اتهامه فى 5 قضايا نصب ومحكوم عليه فى 17 حكم نصب واحتيال، بالنصب والاحتيال على كل من "احمد.ك.ص"، "محمد.م.ا" وجمع 350 ألف جنيه منهم مقابل تسفيرهما لدولتى إيطاليا وكوريا وتقديم أوراق سفر مزوره للمجني عليهما.





وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة ضبط المتهم فى أحد الأكمنة بمنطقة سوق الجملة بطنطا وتحرر المحضرين رقمى 185، 873 جنح مركز طنطا، وقررت النيابة العامة برئاسة المستشار محمد الفقي رئيس نيابة مركز طنطا بحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات .





وقامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالمرور على أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن السويس للإطلاع على الإجراءات المتبعة لإستقبال المواطنين وتلقى شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين ، ولاسيما كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر.





كما قام قطاع الخدمات الطبية بتوجيه قافلة تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبى على (رجال الشرطة والمحتجزين، وكذا المواطن المتردد على أقسام الشرطة بنطاق المديرية) وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان .





وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان وإستمرارًا لتنفيذ خطة المرورات على كافة المواقع الشرطية للتأكيد من تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين فى سهولة ويسر، والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية.





ونظمت مديريتى أمن "سوهاج – الأقصر" مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المعنية حملة للتبرع بالدم، شارك فيها العديد من رجال الشرطة وذلك إيمانًا منهم بأهمية الدور المجتمعى لجهاز الشرطة ورغبةً منهم فى تقديم المساعدة للمرضى.





يأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعى من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات ، والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين ولاسيما المساهمة فى رعاية المرضى .





وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 7 مصانع أقطان عشوائية بمطنقة أبو زعبل بالقليوبية لقيام القائمين عليها بتجميع 166 طن من مخلفات المستشفيات ونفايات البطاريات الكهربائية وإعادة تدويرها بدون ترخيص.





أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بمشاركة قطاع الأمن العام قيام بعض أصحاب مصانع الأقطان العشوائية بالمنطقة الصناعية بمنطقة أبو زعبل بمديرية أمن القليوبية بتجميع كميات كبيرة من (النفايات القطنية المدممة " شديدة الخطورة " ، من مخلفات المستشفيات وإعادة تدويرها بالمخالفة للقانون، واستخدامها فى تصنيع الملابس والوسائد والمراتب ولعب الأطفال- نفايات البطاريات الكهربائية والمكونات الداخلية لأجهزة الهواتف المحمولة والحاسبات الآلية، والتى تحتوى على مادة الزئبق المسببة للسرطان وأمراض أخرى وإعادة تدويرها وتحويلها لمواد خام أولية وترويجها لمراكز الصيانة الإلكترونية).. مما يشكل ضرر على الصحة العامة للمواطنين.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بأمن القليوبية وبمشاركة لجنة فنية مشكلة من الجهات المعنية تم استهداف المصانع المُشار إليها وأمكن ضبط (7) مصانع لإعادة تدوير المخلفات "بدون ترخيص" بإجمالى مضبوطات وزنت حوالى ("166 طن" فضلات أقمشة وأقطان ونفايات خطرة من مخلفات المستشفيات - مواد خام لزجاجات فارغة لأدوية وعقاقير طبية ومواد مطاطية وبلاستيكية مجهولة المصدر - مواد خام لنفايات خطرة من المخلفات الإلكترونية ومنتج نهائى لبودرة معاد تدويرها معبأة ومعدة للتداول).

كما أمكن ضبط (7) خطوط إنتاج كاملة لإعادة تدوير المخلفات ، وكذا (7) أشخاص من القائمين على إدارة تلك المصانع ، وبمواجهتهم أقروا بمزاولة النشاط على النحو المشار إليه دون وجود ثمة تراخيص أو تصاريح للعمل بتلك المصانع.





تم اتخاذ الإجرءات القانونية حيال الواقعة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لإحكام الرقابة على أسواق التصنيع والإنتاج والتداول ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم المتعلقة بالمنتجات المغشوشة والمقلدة الضارة بالبيئة ذات التأثير المباشر على الصحة العامة للمواطنين .





وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ميكانيكى انتحل صفة رجل شرطة وقام بالنصب على سيدتين تحملان جنسية إحدى الدول العربية والاستيلاء على مبالغ مالية منهما بزعم إنهاء إجراءات إقامتهما بالبلاد .





البداية عندما تبلغ لإدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية من (سيدتين تحملان جنسية إحدى الدول العربية) بقيام أحد الأشخاص بانتحال صفة أحد رجال الشرطة، وإيهامهما بقدرته على مساعدتهما فى إنهاء إجراءات الإقامة لكل منهما بالبلاد، وتحصل منهما على جوازى السفر الخاصين بهما ومبلغ مالى قدره ( خمسة آلاف وخمسمائة دولار).





تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن صحة الواقعة وأن وراء ارتكابهما (ميكانيكى – مقيم بالمعادى القاهرة).





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.