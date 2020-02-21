هرمينا السائح.. مكان أثري في أسيوط صاحبه عاش قبل 16 قرنا في البهنسا

وللكنيسة رواقان بكل رواق خمس مناطق تنقسم بواسطة دعامات صليبية المسقط من الآجر تعلوها عقود نصف دائرية تسير موازية للشرقية وعمودية عليها تحمل القباب الهليلجية التي تقوم على مناطق انتقال من المثلثات الكروية.





ونلاحظ وجود مدخل في نهاية الرواق الثاني بارتفاع 1.37م واتساع 0.75م معقود بعقد مسطح من الحجر يؤدي هذا المدخل إلى مدفن الأنبا هرمينا, ونلاحظ أيضًا وجود جدران بين الدعامات بارتفاع 1.40م تنقطع أمام الهيكل الرئيسي،وخصصت منطقة سادسة للرواق الأول الشرقي تستخدم كمدفن لرفات الأنبا هرمينا السائح.

ويوجد مدخل في النهاية الشمالية للرواق الأول يؤدي إلى مساحة مربعة قسمت إلى ثلاث مناطق كل منطقة تغطيها قبة إهليلجية تقوم على ما يشبه الحنايا الركنية مع ملاحظة عدم استخدام هذه المساحة حاليًا وتستخدم في أيام مولد القديس الأنبا هرمينا السائح كمائدة لزوار الدير.







وتوجد المعمودية في الجهة الشمالية الغربية للرواق الثاني وهي عبارة عن معمودية حديثة من الجص الأبيض،ومن خلال وصف هذه الكنيسة والتعرف على عناصرها المعمارية يرجح أحد الباحثين أنها تمثل نموذجًا للكنائس التي ترجع إلى القرن الثامن عشر الميلادي, حيث تخطيطها.

كشف الدكتور أحمد سليمان عبد العال مدير عام مناطق مصر الوسطي للآثار الإسلامية والقبطية، حكاية دير الأنبا هرمينا السائح بالبداري، الذي يقع بمنطقة جبلية على بعد 2 كم شمال قرية "عزبة الأقباط" التابعة للعتمانية بمركز البدري, وذكر سومرز كلارك الدير في قائمة الكنائس والأديرة التابعة لإيبارشية أسيوط.وقال إن الدير يشغل مساحة مستطيلة أبعادها 52.00م × 45.60م محاطة بسور من الطوب اللبن بارتفاع 3.40م وقد تهدمت بعض الأجزاء منه وجددت حديثا بالطوب الآجر وبعضها بالطوب اللبن، والأنبا هرمينا السائح من تخوم البهنسا, واهتم بالدين منذ إن كان عمره عشر سنوات فتدرب على الصلوات والصوم وتنقل حتى استقر به المقام في جبل قاو، وظل متعبدًا به ستين سنة وعاش ما بين الفترة من النصف الأول للقرن الخامس إلى أواخر القرن الخامس, وتوفي في اليوم الثاني من شهر كيهك.ويوجد مدخل الدير بالضلع الغربي من السور وهو عبارة عن كتلة مستطيلة 2.95م × 1.75م يتوجه عقد موتور, يتخلل هذا العقد بعض وحدات من الطوب المنجور على هيئة معينات ويغلق على باب حديدي مستحدث ومن فتحة هذا المدخل نصل إلى ساحة الدير التي تشتمل على عدد كبير من الغرف الحديثة على يمين الداخل.ومن الفناء السابق نصل إلى مدخل بارتفاع 2.20م واتساع 1.20م يعلوه عتب مسطح نصل منه إلى مساحة فضاء يطل عليها مدخل بارتفاع 2.35م واتساع 1.40م معقودة بعقد نصف دائري يؤدي إلى فناء مساحت 7.00م × 6.00م, يفتح عليه أربعة مداخل أحدهما على اليمين ارتفاعه 1.80م × 1.00م اتساع غير معقود يفتح على مساحة مستطيلة مساحتها 3.00م × 7.00م مجاورة للكنيسة وهذه المساحة مهدمة الجدران حاليًا, أما المداخل الثلاثة الأخرى فهي تؤدي إلى داخل الكنيسة الأثرية مباشرة.وتشغل الكنيسة الأثرية مساحة مستطيلة أبعادها 17.30م × 9.75م وتتكون من خمسة هياكل شرقية ورواقين يمتدان من الشمال إلى الجنوب, ولها مدخل بارتفاع 1.30م واتساع 0.85م،ويوجد بالكنيسة خمسة هياكل كرست من الجنوب إلى الشمال لكل من رئيس الملائكة ميخائيل والسيدة العذراء والأنبا هرمينا السائح والذي أطلق اسمه على الكنيسة ثم الشهيد مارجرجس والقديسة تكلا هيمانوت الحبشي وتتشابه الهياكل الخمسة جملًا وتفصيلًا.ويشغل كل هيكل منها مساحة مربعة تقريبًا أبعادها 3.17م × 3.10م ويغطي كلًا منهم قبة إهليلجية تقوم على ما يشبه الحنايا الركنية ويتوسط الجدار الشرقي لكل هيكل حنية بارتفاع 1.38م واتساع 0.70م وبعمق 0.35م معقودة بعقد نصف دائري مع ملاحظة أن الهياكل غير متصلة إذ يفصل كل منهما عن الأخر جدار بارتفاع الكنيسة.