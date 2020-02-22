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محافظات

الانتهاء منه مايو المقبل.. ننشر 8 معلومات حول مشروع الصرف بمصيف بلطيم

السبت 22/فبراير/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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محمود زيدان
أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،  اليوم، الانتهاء من أعمال مشروع الصرف الصحي بمدينة مصيف بلطيم في مايو المقبل.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن مشروعات الصرف الصحي من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تقوم الدولة بتنفيذها لخدمة أهالي المحافظة.


وينشر صدى البلد عددًا من المعلومات المهمة حول المشروع: 

1- المشروع مُقام على مساحة 10 أفدنة، بتكلفة 300 مليون جنيه.

2- يضم محطة معالجة ومحطتي رفع واحدة رئيسية والأخرى فرعية، بقدرة 22 ألف م3/يوم . 

3- الانتهاء من إنشاء محطة الرفع الرئيسية بشاطئ السلام بنسبة 60%.

4- تنفيذ محطة الرفع الفرعية بشاطئ النرجس بنسبة 80%.

5- استكمال خطوط الطرد بقطر 800 مليمتر بطول حوالى 1 كم بنسبة 52%، بداية من بوابة شاطئ الأمل وينتهى بمحطة الرفع الرئيسية.

6- الانتهاء من شبكات الانحدار بنسبة 98%

7- وجارٍ الأعمال بمحطة المعالجة بطاقة 22 ألف م3/يوم لحوضي ترسيب نهائي، والكلور وأحواض التهوية بنسبة 48%.

8- مشروع الصرف الصحي بمصيف بلطيم، يخدم 200 ألف نسمة بمدينة مصيف بلطيم والقرى.


الانتهاء منه مايو المقبل.. ننشر 8 معلومات حول مشروع الصرف بمصيف بلطيم
الانتهاء منه مايو المقبل.. ننشر 8 معلومات حول مشروع الصرف بمصيف بلطيم
الانتهاء منه مايو المقبل.. ننشر 8 معلومات حول مشروع الصرف بمصيف بلطيم
الانتهاء منه مايو المقبل.. ننشر 8 معلومات حول مشروع الصرف بمصيف بلطيم
الانتهاء منه مايو المقبل.. ننشر 8 معلومات حول مشروع الصرف بمصيف بلطيم
الانتهاء منه مايو المقبل.. ننشر 8 معلومات حول مشروع الصرف بمصيف بلطيم
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