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مرأة

مش هتصدقي.. 7 أسباب غريبة لجفاف الشفايف وطريقة بسيطة لترطيبها

الجمعة 21/فبراير/2020 - 09:58 م
ترطيب الشفايف
ترطيب الشفايف
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رضوى حسام

تعاني العديد من الفتيات من مشاكل جفاف وتشقق الشفايف، ومن المتعارف عليه أن الأمر يزداد في فصل الشتاء، وبالطبع أحوال الطقس لها دور رئيس في تغير أحوال أجسامنا عامة.


وتوجد بعض العادات الخاطئة التي يمكن أن تتسبب في جفاف الشفايف حسب ما أشار موقع "health line" وتشمل:

 

        التنفس عن طريق الفم

        لمس الشفتين باللسان

        عدم الشرب الكافي للماء

        عدم إزالة معجون الأسنان بشكل صائب عند غسل المياه

        التغيرات المفاجئة لدرجات الحرارة

        التعرض المستمر لأشعة الشمس

        التدخين المستمر

 

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ولأنه من الضروري الاعتناء بها وتقشيرها  للحصول على شفايف ناعمة وجذابة، يجب تقشيرها مرة فى الأسبوع وإليك  طريقة سريعة لتقشير الشفاه وبمكونات بسيطة.

 

* تقشير الشفايف بالفازلين والسكر: -

 

-  المكونات :-

سكر

فازلين

 

- الطريقة :-

 

 ضعي كمية مناسبة من السكر والفازلين ودلكي الشفاه بشكل دائري أو باستخدام فرشاة أسنان لمدة خمس دقائق، ومن ثم شطفها بالماء البارد ويتم تجفيفها بلطف.

 

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